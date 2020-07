Stefano Masciarelli/ “Mara Venier per me è come una sorella” (C’è tempo per)

Stefano Masciarelli ospite della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi e trasmesso lunedì 27 luglio 2020 su Rai1. Il comico e attore si racconta tra vita professionale e privata partendo proprio dal suo ritorno in teatro con “Stavamo meglio quando stavamo peggio”, uno spettacolo di teatro e canzone che ha arrangiato personalmente con la complicità del maestro Diego Trivellini. Sul palco accanto a lui Fabrizio Coniglio che interpreta il ruolo del nipote in un confronto generazionale che fa riflettere sui tempi di oggi e su quanto, nonostante tutto, sia ancora importante credere nei sogni. “Perché ripercorrere e cantare quelle canzoni? Perché crediamo che in quelle canzoni ci sia una pezzo del nostro Paese che non c’è più – ha detto l’attore e comico a ivg.it – Il sorriso è la prima cosa che quelle canzoni ci riportano e attraverso quelle musiche ripercorreremo un periodo storico che è stato molto importante per il nostro Paese”. Non solo, Masciarelli lo scorso febbraio è stato anche ospite del salotto televisivo “Vieni da me” di Caterina Balivo dove ha parlato della speciale amicizia con Mara Venier. “Mara per me è come una sorella. Ci conosciamo da tantissimi anni. Insieme abbiamo fatto un grande cammino alla Rai” – ha precisato l’imitatore – “lei poi ha intrapreso altre strade e altri progetti. Lei ha davvero volato alla grande, ma rimane e rimarrà sempre e comunque la nostra Mara”.

Stefano Masciarelli: “I miei figli? Il primo vive ad Amsterdam”

Poco dopo Stefano Masciarelli si è soffermato a parlare anche della sua vita privata soffermandosi sulla moglie Emiliana Morgante e sui tre figli: “i miei figli? Il primo si è trasferito ad Amsterdam ad agosto. Qui aveva un negozio di elettrodomestici, ma con la moglie ha deciso di cambiare tutto e trasferirsi lì. Sono felice per loro e poi con un volo di un’ora e mezza possiamo sempre vederci”. Infine l’attore e imitatore, come tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, si è soffermato a parlare anche della grande crisi che ha rivoluzionato il mondo dell’arte. Intervistato dal giornale La Notifica (16 maggio 2020) ha detto: “insieme al turismo il teatro è il settore più distrutto. E’ incredibile come in due mesi si possa distruggere un intero settore. Premere su off è molto facile, ma ripristinare l’on e far ripartire tutta la macchina è difficile. Ci saranno molti del nostro settore che non avranno più la forza di continuare a fare questo mestiere”. Nonostante tutto però Masciarelli pensa positivo: “dobbiamo essere allegri perchè se si guarda indietro all’Africa e all’Asia vediamo che ci sono milioni di bambini che muoiono di fame. Noi siamo dei privilegiati, non c’è niente di più bello di un sorriso. Ormai si pensa solo a noi stessi e al denaro, anche questo chattare continuamente in un certo senso ci rende lontani”.