Stefano Massini è sposato?/ L’attrice Luisa Cattaneo è ancora la sua compagna?

Da oggi, per quattro sabati, sarà protagonista sul terzo canale insieme ad Andrea Delogu con “Ricomincio da Rai Tre“, ma Stefano Massini, scrittore e autore televisivo che il grande pubblico ha imparato a conoscere soprattutto per i suoi interventi sempre pungenti a Piazzapulita di Corrado Formigli su La7, è un personaggio del quale resta ancora molto da scoprire. Non solo dal punto di vista culturale e intellettuale – impresa ardua visto che l’autore fiorentino è su questo aspetto un vulcano costantemente in attività – ma anche sotto il profilo personale. Sono in tanti, ad esempio, a domandarsi se Stefano Massimi sia o meno sposato: se abbia dunque una moglie o una compagna di vita, e nel caso anche dei figli. Il motivo di queste domande è soprattutto uno: l’estrema riservatezza che caratterizza da sempre lo stile di vita dell’artista toscano.

Stefano Massini è sposato?

Dunque, siamo in grado di rispondere a questa domanda? Di certo non in maniera “completa”, per così dire. Le uniche informazioni un po’ più approfondite riguardo la vita privata di Stefano Massini sono infatti contenute nel blog di Katia Ippeso. La giornalista, in occasione di un’intervista per il suo blog “storiedikatia” datata 25 gennaio 2015 ebbe infatti modo di carpire all’autore qualche parola in più rispetto alla sua vita privata: “L’arte? Non è una solitudine totale. C’è Luisa, che è l’attrice che ha interpretato molti dei miei testi ed è la mia compagna di 14 anni. E con noi Brownie, ma quello già lo conosce”. Il riferimento è al cane che lui definisce “la vera star, l’elemento fondamentale della mia scrittura”. Dunque chi è Luisa? Si tratta di Luisa Cattaneo, interprete fiorentina. Lei e Stefano Massini stanno ancora insieme? Chissà tra quante interviste ancora riuscirà a fare sbottonare di nuovo lo scrittore sulla sua vita privata.



