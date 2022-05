Stefano Massini/ iI teatro gli ha portato il successo ma anche la sua compagna, Luisa

La carriera di Stefano Massini e la collaborazione con La Repubblica

Classe 1975, Stefano Massini è un autore di libri e di teatro, che si è fatto conoscere dal web per i suoi racconti, trasmessi da Piazza Pulita su La7, di Corrado Formigli. Laureato in Lettere antiche all’Università di Firenze, Stefano si avvicina al mondo teatrale, divenendo nel tempo produttore di numerosi spettacoli teatrali, in più i suoi romanzi sono stati tradotti in ben 25 Paesi. L’esperienza come assistente di Luca Ronconi al Piccolo teatro di Milano, lo porta a scrivere per il teatro e la stesura di testi scenici gli permette di avere successo come drammaturgo.

Il primo traguardo arriva nel 2005, anno in cui Massini vince il premio “Pier Vittorio Tondelli” per l’opera originale L’odore assordante del bianco. Alla scomparsa di Luca Ronconi, nel 2015, diventerà poi consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano. Stefano piace anche perché si fa testimone di esperienze vere e talvolta vissute sulla sulla sua pelle, proprio per questo nasce la sua collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in cui si occupa della rubrica “Parole in corso”.

La vita privata di Stefano Massini

Lo scrittore Stefano Massini è molto riservato e della sua vita privata abbiamo poche notizie. In merito sappiamo che non è sposato e non ha figli, eppure Stefano ha una compagna da anni e convive con lei. La giornalista Katia Ippeso, in occasione di un’intervista per il suo blog “storiedikatia”, il 25 gennaio 2015, fu l’unica a far scappare allo scrittore un piccolo dettaglio riguardo alla sua vita privata. A una domanda “vaga” della giornalista, lo scrittore rispose: “L’arte? Non è una solitudine totale. C’è Luisa, che è l’attrice che ha interpretato molti dei miei testi ed è la mia compagna di 14 anni. E con noi Brownie, ma quello già lo conosce, la vera star, l’elemento fondamentale della mia scrittura”.

Nonostante le sue parole non dettagliate, la sua estrema riservatezza e la mancanza di fonti all’interno dei suoi profili social, da quelle parole possiamo dedurre che la sua compagna, almeno a quel tempo fosse Luisa Cattaneo, un’interprete fiorentina. Ad oggi non abbiamo grandi novità riguardo alla sua vita sentimentale, eppure dato che la coppia pare aver trascorso molti anni insieme, non si esclude che possano ancora essere una coppia felice.











