Stefano Massoli, chi è il marito di Laura Santi, ospite questo pomeriggio a "Verissimo": la battaglia con la sclerosi multipla e la scelta di...

STEFANO MASSOLI, “HO SEMPRE PIANTO SENZA FARMI VEDERE DA LAURA MA…”

Stefano Massoli, chi è il marito di Laura Santi e cosa sappiamo della loro lunga battaglia per poter ottenere il ricorso al suicidio medicalmente assistito? Nella puntata domenicale di “Verissimo”, nel secondo dei due oramai canonici appuntamenti, ci sarà spazio anche per un momento molto intenso e che riporterà alla stretta attualità dal momento che in studio il 63enne videoproducer e regista umbro che, nell’ultimo periodo di vita della sua compagna, è stato il suo caregiver e l’ha affiancata nella lotta per ottenere, dopo la tremenda diagnosi di sclerosi multipla in fase molto avanzata, la possibilità di ricorrere alla procedura medica del ‘fine vita’. E dopo che lo scorso 21 luglio la donna aveva proceduto ad autosomministrarsi il farmaco letale nella sua casa di Perugia, l’uomo aveva detto addio alla donna. Ma chi è Stefano Massoli e come racconta l’uomo questa dolorosa e lunga battaglia combattuta assieme alla giornalista?

Se di Laura Santi parliamo quest’oggi in un altro articolo a lei dedicato, qui invece tracciamo un breve ritratto di Stefano Massoli, video producer con una lunga carriera alle spalle e diventato noto al grande pubblico negli ultimi tempi per aver assistito la compagna di vita in quest’ultimo viaggio. Classe 1962 e originario di Perugia, oggi Massoli porta avanti le battaglie fatte proprie dalla moglie a favore dei diritti dei disabili e di una legge sul fine vita: dopo aver cominciato nel mondo della fotografia prima e come fonico poi per degli eventi live, l’uomo aveva lavorato anche nelle allora reti Fininvest dopo essersi trasferito a Milano; in seguito fonderà anche una sua società di produzioni video e arrivando pure a collaborare, assieme al fratello, con artisti del calibro di Enrico Ruggeri e Vasco Rossi, oltre che per importanti kermesse quali l’Umbria Jazz.

LA PROMESSA DEL MARITO DI LAURA SANTI: “QUALUNQUE COSA VENGA…”

Come accennato sopra, Stefano Massoli è diventato noto al grande pubblico assieme alla moglie Laura Santi, scomparsa a 50 anni la scorsa estate: i due si erano conosciuti nel 2004 e fu subito colpo di fulmine tanto che nel giro di due anni avevano deciso di sposarsi con rito civile nel corso di una festa alternativa e motivata dal fatto che Stefano e Laura non hanno mai amato le convenzioni. L’unico rimpianto per loro resta quello di non aver avuto figli: dopo la diagnosi della sclerosi multipla, l’uomo le disse che “qualsiasi cosa venga, la affronteremo insieme” e così è stato. Massoli ha affiancato la Santi nelle sue uscite pubbliche e nelle sue lotte, facendole da caregiver fino alla fine.

“Le ho detto ‘Vai amore, sei libera’…”: comincia così lo straziante racconto di Stefano Massoli sule ultime ore di vita di Laura Santi in una lunga intervista concessa al ‘Corriere della Sera’. “Poi sono uscito dalla stanza nel momento esatto in cui ha cominciato l’auto-infusione (…) Poi ho guardato il flussimetro, ho visto che non c’erano più segni di vita e sono scoppiato a piangere a dirotto. Un pianto vero, tosto. Ho realizzato che non mi era mai capitato. Avevo pianto sempre soltanto la notte, sommessamente, senza farmi mai sentire o vedere da lei” aveva proseguito nel suo racconto il 63enne ricordando la morte della compagna, ad oggi la nona persona in Italia, secondo l’associazione ‘Luca Coscioni’ ad aver ottenuto il via libera al suicidio assistito. E alla domanda se avessero preso contatti per andare a morire in Svizzera, l’uomo aveva risposto: “Sono stati ben più di semplici contatti. Una casa senza di lei? Senso di libertà, per lei e per me (…) Ho lasciato in sala la sua maglia e i suoi vestiti appesi, la sua borraccia, i suoi libri… Anche se non c’è più, c’è come non mai”.