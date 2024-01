Stefano Miele ‘contro’ Anita Olivieri al Grande Fratello 2023/ “Non può risolvere tutto con un sorriso…”

Grande Fratello 2023, Stefano Miele e la ‘querelle’ con Giuseppe Garibaldi

Nonostante il recente ingresso al Grande Fratello 2023, Stefano Miele è riuscito subito ad ambientarsi entrando di diritto nelle dinamiche più roventi della Casa più spiata d’Italia. Nel corso della 31a puntata del reality è stato necessario un confronto a proposito delle ultime diatribe che lo hanno visto protagonista, in particolare quella con Giuseppe Garibaldi.

Anita Olivieri lascia il Grande Fratello 2023? "Voglio uscire e stare bene"/ Crisi post-puntata: lo sfogo

Le versioni sono state contrastanti e, mentre qualcuno ha preso le difese di Giuseppe Garibaldi, altri hanno sottolineato le buone intenzioni di Stefano Miele. Quest’ultimo, esaurita la diretta del Grande Fratello 2023, ha però messo in evidenza una sorta di insoddisfazione rispetto a quanto emerso nel corso della puntata in riferimento alla discussione con Giuseppe Garibaldi con la partecipazione di Anita Olivieri.

Paolo Masella ‘accusa’ Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023/ “Sei andato da Letizia in mutande…”

Stefano Miele contrariato per i modi di Anita Olivieri, poi la delusione: “Hanno creato un caso…”

Come riporta la pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, Stefano Miele si è sfogato con Monia ponendo l’accento proprio su Anita Olivieri. “Non può usare il suo sorriso e pensare che passi tutto”, il riferimento era appunto alla diatriba avuta nel corso dell’ultima diretta dove i toni non sono stati del tutto pacifici. Inoltre, per la new entry l’atteggiamento della giovane sarebbe una costante messa in evidenza anche nei giorni scorsi dove, a suo dire, nonostante le discussioni ha sempre fatto finta che non fosse accaduto nulla.

GRANDE FRATELLO 2023, 30A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Federico, Monia, Rosanna, Beatrice e Anita nominati

Successivamente, Stefano Miele – come riporta la pagina del Grande Fratello 2023 – avrebbe messo in evidenza anche una discreta delusione rispetto alla discussione con Giuseppe Garibaldi. Alcuni inquilini hanno infatti preso le parti del calabrese, accusando il primo di aver esagerato nei modi e nelle argomentazioni. “Sono loro che hanno fatto nascere un caso, non io!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA