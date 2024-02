Stefano Miele eliminato dal Grande Fratello 2023/ Beatrice Luzzi: “Sto male, mi hanno tolto tutto…”

Grande Fratello 2023: Stefano Miele deve abbandonare la Casa

E’ arrivato il verdetto del televoto per la 38esima puntata del Grande Fratello 2023, l’arduo compito di dare il nome dell’eliminato è stato affidato a Beatrice Luzzi in qualità di grande amica dei due al ballottaggio: Sergio Olivieri e Stefano Miele. A malincuore, l’attrice ha dovuto fare il nome del secondo crollando in un pianto inconsolabile. Beatrice Luzzi ha trovato nel concorrente una spalla su cui piangere, oltre che un supporto fondamentale nei momenti più difficili.

“Come faccio senza di te, come faccio?”, lo ha ripetuto più volte Beatrice Luzzi abbracciando Stefano Miele, scelto dal televoto come l’eliminato della 38esima puntata del Grande Fratello 2023. L’attrice si è dimostrata affranta dall’uscita dell’amico, un perno della sua esperienza nel reality pur essendo entrato da poco nella Casa più spiata d’Italia.

Beatrice Luzzi ‘distrutta’ dall’uscita di Stefano Miele dal Grande Fratello 2023

Il momento del saluto tra Beatrice Luzzi e Stefano Miele – eliminato della 38esima puntata del Grande Fratello 2023 – è stato particolarmente toccante. Lacrime incontrollabile da parte dell’attrice che si è poi sfogata anche con Alfonso Signorini palesando tutto la sua tristezza per l’uscita dell’amico. “Mi hanno tolto tutto, tutte le relazioni… Sto male, non so come affronterò i prossimi giorni senza di lui e poi mi sento anche in colpa perchè la vedo come una forma di punizione”. Il conduttore ha comunque cercato di rincuorare la concorrente, spronandola a non mollare seppur provata dall’eliminazione di Stefano Miele. “Fa parte del gioco, non devi sentirti in colpa per questo perché non leggo questo pensiero. Purtroppo devi ancora una volta tirare fuori le tue difese e il tuo carattere, senza dimenticare di essere te stessa…”. Beatrice Luzzi è sembrata però inconsolabile, come dimostrato dalla frase finale prima di tornare in salone: “Una solitudine infinita…”.











