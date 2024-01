Stefano Miele soffre l’assenza di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Ho pensato a lei oggi perché…”

Stefano Miele e l’assenza di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: la riflessione

L’assenza di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello 2023 per alcuni concorrenti si fa sentire parecchio. Chi sta soffrendo più di tutti è sicuramente Vittorio Menozzi: il ragazzo, come mostra un video circolante su X, si è appartato con Stefano, Sergio e Letizia e si è confidato sul suo attuale stato d’animo. Al momento, spiega, non vorrebbe influenzare negativamente il resto del gruppo con la sua malinconia: “Alcune persone con cui avevo iniziato, o non ci sono più o giustamente hanno altre priorità. Quasi mi sento in colpa a volerle coinvolgere in questo, quando in realtà hanno i loro momenti tranquilli, sereni e se la passano bene così“.

Ma non è solo il modello a soffrire per la mancanza dell’attrice nella Casa. Anche Stefano, confidandosi con lui, ammette di aver riflettuto parecchio su quanto accaduto e su come avrebbe reagito Beatrice alla dolorosa perdita del familiare di qualcun altro: “Oggi ho avuto gli stessi pensieri, ti dico la verità. Nel senso che mi sono chiesto, se fosse deceduto il papà di un’altra persona Beatrice sarebbe stata capace di condurci nell’arco della giornata“.

Stefano Miele: “Ho pensato a Beatrice oggi perché…“

Anche Stefano Miele soffre l’assenza di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello 2023, a cominciare dai piccoli gesti della loro routine quotidiana: “Ho pensato a lei oggi perché mi sono mancati quei momenti in cui dice: ‘Cosa facciamo oggi per pranzo? Hai parlato con Rosy? Hai parlato con Sergio?’. Avere questa determinazione…“. E aggiunge: “O quando mi viene a svegliare, o ti viene a svegliare per dire: ‘Dobbiamo andare di là, rivestiti, ci dobbiamo vestire e preparare’. Se non fosse successo tutto questo non ci sarebbe neanche questa riflessione“.

