Stefano Miele sotto accusa Grande Fratello 2024: “Concorrente gay è…”/ Letizia Petris e Fiordaliso tuonano

Stefano Miele travolto dalle polemiche: “Federico Massaro è gay”: indignazione sul web

Al Grande Fratello 2024 Stefano Miele è finito sotto attacco per aver rivelato la presunta omosessualità di Federico Massaro. Lo stilista avrebbe insinuato che il giovane modello sia gay parlando con Letizia Petris e Fiordaliso a tavola. Le telecamere non hanno inquadrato la scena e sono state, invece, proprio le due concorrenti a rendere pubblica la supposizione dello stilista parlando tra di loro in giardino. Nel dettaglio, alla cantante ed alla fotografa non piacciono alcuni atteggiamenti di Stefano, Fiordaliso è rimasta sul vago: “A me piace Stefano però anche il discorso che ha fatto a tavola e lo ha fatto anche te… Abbiamo avuto la stessa sensazione.” Letizia, invece, ha spiegato meglio cos’ha rivelato lo stilista: “Sono cose che non si dicono se non c’è la persona presente. Un po’ come fece Beatrice con me.”

La supposizione di Stefano Miele su Federico Massaro gay ha fatto indignare il web. I commenti si sprecano tra chi tuona contro dicendo che è scorretto rivelare un qualcosa su cui il diretto interessato non si è mai espresso e che sottolinea come su questioni personali e delicate non sia il caso di andare giù pesanti. C’è poi anche chi non crede assolutamente che Federico sia omosessuale visto anche il suo interessa per un’altra concorrente del Grande Fratello 2024 Anita Olivieri, più volte infatti le ha confessato di essere attratto da lei anche se la 26enne è rimasta sempre sulle sue.

Grande Fratello 2024, Fiordaliso contro Stefano Miele: “È qui per provocare”

Nelle ultime ore Stefano Miele oltre a dichiarare che secondo lui Federico Massaro è omosessuale, ha dato della ‘patetica’ a Greta Rossetti dopo che quest’ultima aveva rivelato di essere contenta se, fuori dal Grande Fratello, ritornasse la scintilla tra Perla Vatiero ed il suo ex Mirko Brunetti nonostante tutto quello che è successo a Temptation Island. Tutti questi attacchi e questi giudizi lo hanno fatto finire sotto accusa sui social ed anche Fiordaliso si è mostrata molto diffidente nei suoi confronti: “Per me no [Federico non è gay, ndr] ma anche chissefrega. Stefano è qui per provocare e questo mi dà un po’ noia”.

Il Grande Fratello 2024 questa sera, lunedì 22 gennaio 2024 non va in onda per lasciare spazio alla SuperCoppa Italia, la puntata saltata verrà recuperata domani 23 gennaio 2024 e si vedrà se Alfonso Signori affronterà il discorso delle parole di Stefano Miele su Federico Massaro e Greta Rossetti di queste ultime ore.











