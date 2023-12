Stefano Miele vicinissimo a Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023?/ Federico spiazza: “Ci sta provando…”

Grande Fratello 2023, Stefano Miele ci prova con Vittorio Menozzi?

Nella Casa del Grande Fratello 2023 fa capolino una nuova, possibile dinamica sentimentale dopo il chiacchierato triangolo composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Protagonista di un gossip per certi versi inaspettato è nientemeno che uno degli ultimissimi ingressi: Stefano Miele. Il neo-concorrente, entrato nella Casa solamente nella puntata di sabato, ha già creato dinamiche e alimentato un chiacchiericcio dentro e fuori le mura di Cinecittà.

Lo stilista e designer di scarpe, infatti, si sarebbe decisamente avvicinato a Vittorio Menozzi. Questo, perlomeno, è quanto osservato da Federico Massaro, che proprio con Vittorio ha instaurato un rapporto di grande amicizia (e a detta di molti fan anche qualcosa di più) all’interno della Casa. Come mostra un video condiviso da alcuni utenti su X, si vede Massaro fare una confidenza ad alcuni coinquilini in cucina, in riferimento proprio al nuovo ingresso: “Stefano ci sta già provando con Vittorio“.

Federico Massaro, la rivelazione e il dibattito sul web

Non è chiaro a quale specifico episodio Federico Massaro abbia fatto riferimento. Sta di fatto, però, che la sua confessione lascia intendere come Stefano Miele si sarebbe avvicinato in particolare a Vittorio Menozzi: c’è da parte sua un reale interesse nei confronti del modello e concorrente del Grande Fratello 2023? Intanto sul web l’argomento accende il dibattito, con molti che sono convinti che Federico nutra una gelosia per questo avvicinamento del nuovo ingresso a Vittorio.

“Stefano ci sta già provando con Vittorio” mamma mia Federico sta per esplodere sto morendo“, scrive un utente. E c’è anche chi condivide una foto dei tre concorrenti seduti l’uno vicino all’altro: nella Casa di Cinecittà potrebbe nascere un nuovo triangolo amoroso?

“stefano ci sta già provando con vittorio” FEFEpic.twitter.com/uk8ipLPYSr — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) December 24, 2023

“STEFANO CI STA GIÀ PROVANDO CON VITTORIO” MAMMA MIA FEDERICO STA PER ESPLODERE STO MORENDO#vittorico — bea ◟̽◞̽ CHICAGO🌙 (@Beatricetpwk) December 24, 2023













