Stefano Mongardi, chi è il marito di Mariela Garriga

Oggi pomeriggio, lunedì 17 marzo 2025, ha inizio una nuova settimana e, dopo la pausa del weekend, torna in onda il consueto appuntamento con La volta buona. In questa prima puntata settimanale sarà ospite di Caterina Balivo anche Mariela Garriga, attrice di origini cubane che ha riscosso un grande successo tra Italia e America, tra produzioni cinematografiche e televisive, e diventata dal 2023 anche la celebre Marie nella saga di Mission Impossible.

L’attrice, che ha di recente recitato nel thriller italiano Muori di lei al fianco di Riccardo Scamarcio e diretto da Luca Guadagnino, conduce una vita privata molto riservata e decisamente lontana dal mondo del gossip. A dispetto della sua notorietà indiscussa a livello nazionale ed internazionale, poco si sa della relazione al fianco del marito Stefano Mongardi, con il quale ormai da diversi anni condivide una romantica e riservata storia d’amore.

Mariela Garriga e Stefano Mongardi: il matrimonio e la nuova vita a Los Angeles

In riferimento a Stefano Mongardi, marito di Mariela Garriga, tra le informazioni disponibili in rete si sa solo che è un imprenditore digitale di professione ed è di origini italiane. La coppia è convolata a nozze diversi anni fa e, dopo il matrimonio, hanno deciso di dare una svolta alla propria vita e trasferirsi negli Stati Uniti d’America, più precisamente a Los Angeles, dove risiedono ormai dal 2016.

Una scelta, anche per l’attrice, per rimanere comunque vicina alla sua terra d’origine, Cuba, dove ha le sue radici e la sua famiglia. In un’intervista concessa a Grazia nel 2017, la Garriga aveva raccontato il rapporto con la sua terra e allo stesso tempo la felicità sbocciata al fianco del marito: “Cuba mi manca tanto. È un Paese che adoro, torno ogni volta che posso. Ma ormai casa mia è Stefano. Siamo insieme da quasi otto anni e non potrei essere più felice“.

