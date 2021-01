Stefano Monte, fratello Francesco Monte / L’amicizia vip, Cecilia Rodriguez e poi..

C’è anche Francesco Monte tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Il tronista ha l’occasione di rivivere alcuni momenti vissuti insieme al fratello Stefano Monte, una delle persone più importanti della sua vita e con cui ha condiviso grandi gioie e dolori. Stefano Monte, nato a Taranto nel 1989, non è in realtà un volto molto noto al pubblico. I più attenti, forse, ricordano qualche sporadica apparizione nei reality e nei programmi a cui aveva preso parte il fratello Francesco; ma rispetto al tronista di Uomini e Donne, Stefano è sempre stato più defilato.

Nel 2011 i fratelli Monte hanno dovuto fare i conti la terribile scomparsa della madre Emma, dopo una lunga malattia. Un lutto che ha messo dura prova la loro famiglia, ma che gli ha consentito di trovare sostegno l’uno nell’altro, rafforzando ulteriormente il loro rapporto. Come probabilmente racconterà lo stesso Francesco Monte a Silvia Toffanin, lui e il fratello Stefano sono molto legati.

Stefano Monte, fratello di Francesco Monte: l’amicizia con Jeremias e Cecilia Rodriguez

Pur non essendo noto agli occhi del pubblico, Stefano Monte è sempre stato molto attratto dal mondo della comunicazione, dei vip e più in generale del management. Così ha fondato un’agenzia in grado di attrarre personaggi famosi, come Jeremias Rodriguez, Christian Marchi, Marco Ferri e tanti altri, tra cui anche la modella Cecilia Rodriguez. Insomma nomi di tutto rispetto, coinvolti probabilmente grazie anche all’aiuto di Francesco Monte, molto visibile sia sui social che in televisione. Il fratello di Stefano, infatti, ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Ha avuto dei flirt e delle brevi storie d’amore con Giulia Salemi, attualmente al GF VIP, e anche la sorella minore di Belen Rodriguez, vale a dire Cecilia.



