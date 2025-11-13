Stefano Nazzi è un noto giornalista che interverrà nella trasmissione Splendida Cornice. L'uomo è molto riservato circa la sua famiglia

Il giornalista Stefano Nazzi sarà uno degli ospiti della trasmissione Splendida Cornice, in onda giovedi 13 Novembre 2025. Parliamo di un giornalista molto apprezzato e conosciuto, noto per aver condotto il programma Delitti in Famiglia e per trasmissioni podcast come Indagini. Ma andiamo a vedere alcuni dettagli riguardo la sua vita.

Stefano Nazzi nasce a Roma il 22 Ottobre 1961 e comincia a lavorare da giovanissimo come giornalista, prima presso il mensile Class e poi al settimanale Milano Finanza. E’ iscritto all’Albo come giornalista professionista dal 1991 e negli anni riesce a muovere il suo lavoro in diversi ambiti, riscuotendo sempre grande interesse.

E’ stato vicedirettore del magazine Donna ed ha fatto parte della redazione di Gente, poi dal 2021 ha lanciato il podcast Indagini, un podcast dove tratta in maniera pacata di alcuni dei più efferrati crimini della cronaca italiana, alcuni casi che evidenziano le difficoltà del nostro paese. Nel 2023 ha condotto anche Delitti in Famiglia su Rai 2 e dal 2025 partecipa a Belve Crime con Francesca Fagnani.

Stefano Nazzi e alcuni retroscena sulla sua famiglia

Per gran parte della sua carriera Stefano Nazzi è stato molto riservato nascondendo qualsiasi aspetto che riguardasse la sua vita privata. Solo recentemente, nel corso di un’intervista ai microfoni di Vanity Fair, l’uomo si è sbilanciato raccontando alcuni aspetti che hanno caratterizzato la sua vita:

“Ho tre figli, due maschi con il quale ho un ottimo rapporto. Jan vive in Spagna mentre Giacomo vive a Milano e adeso ha iniziato a fare lo psicologo. Poi c’è Elisabetta che ha 23 anni e che vive ancora con me e mia moglie Claudia” ha raccontato l’uomo che ha sottolineato anche le difficoltà attuali di un padre con una giovane figlia:

“Sono molto protettivo e lei è molto consapevole. Non ho paura però se esce la sera, alla fine riesco a contestualizzare”. E Stefano ha sottolineato che succedono delle cose orribili in città ma sono circoscritte, almeno dal punto di vista statistico: “Non metto in guardia, il mondo è fatto di sconosciuti e si può incontrare di tutto. I ragazzi poi conoscono il mondo”.