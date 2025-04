Chi è il marito di Brigitta Boccoli: è il figlio di Moira Orfei

Tra le parti liete della vita di Brigitta Boccoli non possiamo non citare Stefano Nones Orfei, il marito della celebre showgirl e sorella di Benedicta Boccoli. Negli anni i due hanno dato vita a una vera e propria famiglia, fin dall’incontro galeotto avvenuto nel 2006, quando Brigitta Boccoli e Stefano Nones Orfei si sono conosciuti nel programma Reality Circus. Da quel momento in poi tra i due è stata tutta vita, visto che la coppia è riuscita a costruire una storia arrivata fino ad oggi e che sembra avere tutte le carte in regola per proseguire. Nel 2008 la coppia ha messo al mondo Manfredi, il primogenito, mentre nel 2019 è stata la volta di Brando, il più piccolo di casa.

Nel corso della vita però non sono mancate le pagine complicate, visto che Stefano Nones Orfei ha anche rischiato di perdere la vita durante dei contatti ravvicinati con delle tigri, essendo domatore e figlio della regina del circo Moira Orfei.

Stefano Nones Orfei e l’amore con Brigitta Boccoli: la speciale dedica

I due sono particolarmente uniti, come dimostrato anche dalle dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni. Stefano Nones Orfei, riguardo alla moglie Brigitta Boccoli ha rivelato: “Con lei al mio fianco non ho paura dato che mi completa” le parole del domatore.

Una relazione duratura nella quale non tutti sembravano credere, come confessato in passato dalla stessa Brigitta Boccoli: “Non ci davano più di sei mesi insieme. nizialmente ha avuto dei dubbi su di me perché pensava che le volessi portare via il figlio. Quando ha capito che amavo il circo e amavo suo figlio si è tranquillizzata e mi ha sempre trattata come una figlia” le parole della concorrente di The Couple in una intervista concessa in passato alla trasmissione Vieni da me.