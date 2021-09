Stefano Nones Orfei, Manfredi e Brando: marito e figli Brigitta Boccoli/ “Un sogno”

Stefano Nones Orfei, Manfredi e Brando sono i tre, grandi amori di Brigitta Boccoli, ospite di Serena Bortone nell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno. Un amore, quello di Stefano e Brigitta Boccoli che dura da tredici anni e che è stato coronato dalla nascita dei loro bambini il cui arrivo ha cambiato tutto. Manfredi è nato nel 2008 e il piccolo di casa, Brando, è venuto al mondo nel 2019 travolgendo la vita dei genitori e del fratello maggiore.

Una famiglia unita, semplice e che si fonda sull’amore e sul rispetto reciproci. Stefano Nones Orfei e Brigitta Boccoli, dopo essersi conosciuti all’interno del reality Circus, non si sono più lasciati. Il loro è stato e continua ad essere un amore vero e travolgente al punto che la Boccoli non ha esitato un attimo a sposare totalmente anche la vita da circense del marito.

Stefano Nones Orfei, Manfredi e Brando, marito e figli Brigitta Boccoli: “Sogno il terzo figlio”

Su Instagram, Brigitta Boccoli condivide spesso foto del marito e dei suoi figli. Pubblicando una tenera immagine di Manfredi e Brando, Brgitta ha condiviso i suoi pensieri con i suoi followers. “Li guardo e chiedo al cielo se sono sveglia o è un sogno! Vi amo tanto“, ha scritto nella didascalia.

Innamorata persa dei suoi “uomini”, Brigitta Boccoli non nega di sognare anche il terzo figlio. “Brando è così buono che vorrei farne un altro: mi piacerebbe una bambina per completare l’esperienza. Mio marito? Ride e non mi prende sul serio”, aveva raccontato nel 2019 in un’intervista rilasciata a Diva e Donna.

