C’è anche Stefano Nones Orfei, il marito di Brigitta Boccoli, tra i concorrenti di The Couple, il nuovo reality game presentato da Ilary Blasi. Cresce l’attesa per la prima puntata del nuovissimo reality di Canale 5 che si preannuncia come un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena da affrontare rigorosamente… in coppia! Marito e moglie, infatti, hanno accettato la nuova sfida del reality show di Canale 5 che prevede un montepremi finale di 1 milioni di euro! Una cifra da record, mai prevista in un programma televisivo! Non è dato sapere di più sul reality e sul gioco, ma Stefano Nones Orfei e la moglie di Brigitta Boccoli sono prontissimi a mettersi in gioco.

Un grandissimo amore quello nato tra la showgirl e il figlio di Moira Orfei che si sono conosciuti per la prima volta nel 2006 durante il programma “Reality Circus”. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che da quel momento non si sono più lasciati; anzi sono diventati marito e moglie condividendo non solo la vita privata, ma anche quella professionale visto che oggi lavorano insieme al circo.

Stefano Nones Orfei e l’amore per Brigitta Boccoli: dall’incontro in tv a The Couple

Galeotta è stata la televisione sin dall’inizio per Stefano Nones Orfei e Brigitta Boccoli il cui amore è nato proprio durante un programma televisivo. A distanza di quasi 20 anni, la coppia si ritrova nuovamente in tv pronti a partecipare al misterioso reality show “The Couple”. I due lasceranno a casa gli amatissimi figli Manfredi e Brando fortemente voluti dalla coppia; in particolare il secondogenito Brando nato da un lungo percorso realizzato con la fecondazione assistita.

“L’ho desiderato tantissimo: non arrivava però” ha raccontato Brigitta Boccoli che è riuscita a diventare mamma all’età di 47 anni. “Ce l’abbiamo fatta con la fecondazione assistita, ma è stato doloroso e faticoso” – ha detto Stefano Orfei. Infine impossibile non ricordare la mitica Moira Orfei, la mamma di Stefano, che inizialmente non ha visto di buon occhio la Boccoli. “Pensava che le volessi portare via il figlio” – ha detto Brigitte per poi concludere – “quando ha capito che amavo il circo e amavo suo figlio si è tranquillizzata”.