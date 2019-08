Stefano Oradei a Ballando con le Stelle?/ Milly Carlucci “si fa perdonare” così ma…

E alla fine sembra proprio che Milly Carlucci si farà perdonare dai fan confermando Stefano Oradei a Ballando con le stelle anche nell’edizione 2020. Come lo sappiamo? Facile. Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione sono stati pubblicati una serie di video in cui proprio i maestri di ballo del programma si sono lanciati in una serie di balli da “indovinare” e tra loro c’è anche Stefano Oradei. Il suo Paso Doble è stato pubblicato proprio poco fa e i fan non solo si sono divertiti ad indovinare il ballo ma si sono detti felici per il ritorno del maestro dopo quello che è successo con la collega e compagna di una vita, Veera Kinnunen. Anche in questo caso, però, le polemiche non mancano visto che Milly Carlucci ha “demonizzato” in diretta il comportamento di Stefano Oradei e le cose non sono migliorate nei giorni scorsi.

STEFANO ORADEI CONFERMATO A BALLANDO CON LE STELLE?

Quando il presunto tradimento di Veera Kinnunen e il suo Dani Osvaldo è stato confermato dalle loro foto in vacanza insieme e poi in famiglia, è scoppiata la bomba in difesa di Stefano Oradei e contro Milly Carlucci rea di averlo attaccato in diretta tv. La conduttrice si è difesa dicendo che quello che ha condannato erano i modi violenti e allora adesso i fan si chiedono: Perché confermarlo se violento? L’imbuto si stringe intorno a Milly Carlucci e in molti adesso sanno bene che l’unico modo di uscirne è quello di chiedere scusa in diretta durante la prossima stagione di Ballando con le stelle, ma Veera Kinnunen tornerà oppure no? Al momento il suo video non è presente in pagina ma se lei sarà allontanata, la situazione di Milly Carlucci non farà altro che peggiorare.

Ecco il video postato da Ballando con le stelle:





