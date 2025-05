Antonino Spinalbese, gelo anche con Stefano Oradei dopo il “pastiera-gate”

La scorsa puntata di The Couple, segnata dal cosiddetto “pastiera-gate” e dalla furibonda lite tra Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese, ha lasciato strascichi significativi tra i concorrenti. A tentare di fare da intermediario è stato soprattutto Stefano Oradei che, se da un lato ha preso le difese della moglie, dall’altro ha cercato negli ultimi giorni un dialogo con l’hairstylist nel tentativo di un chiarimento e del raggiungimento di una pace tra lui e la stessa Manila.

Antonino Spinalbese e Luca Tommassini, gelo a The Couple/ L'opinionista sdrammatizza: "Mi dai il numero?"

Chiarimento che però non è arrivato, e così nella puntata di stasera riaffiorano le recenti tensioni con Stefano che lancia duri attacchi ad Antonino: “Vedo ipocrisia e strategie, e mi dispiace che uno magari non se ne accorge, ma noi ce ne accorgiamo. E soprattutto è una settimana che ho provato a parlare con Antonino e ho cercato di chiarire dopo la puntata precedente, dove noi siamo comunque stati attaccati gratuitamente. Ma questo ci sta, fa parte del gioco“.

Irma Testa attacca Antonino Spinalbese a The Couple/ "Sta muto tutta la settimana e poi parla in puntata!"

Stefano Oradei stronca Antonino Spinalbese: “Da uomo mi ha dato fastidio“

Stefano Oradei, in particolare, è indispettito dal fatto che Antonino Spinalbese non abbia rivolto parola a Manila Nazzaro dopo la lite a The Couple. “Lui con mia moglie non ha parlato per tutta la settimana e parla in puntata, e questa cosa mi fa sorridere e mi dispiace da uomo”, spiega il ballerino. “Poi si parla di campione dei reality, ma qui si parla di vita, di condividere e stare assieme: ho capito assolutamente a quale gioco stiamo giocando, ma non c’è stato neanche un avvicinamento per un saluto“.

Antonino Spinalbese e Stefano Oradei, è gelo a The Couple/ Tensioni dopo il pastiera-gate!

Stefano spiega che il coinquilino non avrebbe mai rivolto la parola alla Nazzaro: “Non ha nemmeno detto: ‘Manila, come stai?’. Non le ha parlato per 7 giorni e le parla adesso: da uomo, nei confronti di mia moglie, questa cosa mi ha dato fastidio ma tutto qui“. Antonino, sentitosi preso in causa, spiega perché interviene spesso in puntata per difendersi: “Ma mi fanno delle domande e quindi rispondo!“.