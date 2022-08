Stefano Oradei attacca Lulù Selassié/ “Se canta questa io vado al Festival”. E lei…

Lulù Selassié diventa cantante, Stefano Oradei la provoca: “Se questa canta…”

Stefano Oradei ci va giù pesantissimo nei confronti di Lulù Selassié. Il ballerino e insegnante di Ballando con le Stelle non vede di buon occhio l’evoluzione della concorrente gieffina, pronta a lanciarsi nel mondo della musica. “Se canta questa…io ragazzi mi candido per il Festival”, ha ironizzato Stefano Oradei dopo aver appreso la notizia. Poi ha aggiunto: “Nothing is impossible. Stay Tuned”.

Lulù Selassiè: "Sto scrivendo un libro"/ Parlerà anche dei suoi traumi dell'infanzia?

A quanto pare, Oradei, non dà molto credito alla strada che la principessina etiope intende intraprendere. E sul web ha trovato molti utenti concordi con la sua opinione. La Selassié, dal canto sua, tira dritto e va avanti per la sua strada. Recentemente ha infatti confermato il suo debutto nel mondo della musica con una canzone che uscirà a breve.

Lulù Selassié debutta nella musica pop con Dua / "In attesa del mio primo singolo..."

Lulù Selassié pronta al debutto nel mondo della musica: quell’esibizione al GF VIP…

Contrattempi permettendo la prima canzone di Lulù Selassié uscirà su tutte le piattaforme di streaming e negli online store a settembre, ma una data certa non è ancora stata comunicata. Top secret il titolo del brano, così come il genere e il sound della canzone. Nel corso di una puntata al Grande Fratello VIP, però, Lulù si era esibita assieme alle sorelle Jessica e Clarissa sulle note di I love you like a love song di Selena Gomez. Chissà che la Princess non decida di ricalcare lo stesso stile.

LEGGI ANCHE:

Lulù e Manuel al concerto di Ultimo: Selassié senza accrediti?/ “Non in lista”, ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA