Stefano Oradei è il compagno di Manila Nazzaro, ma anche un affermato ballerino ed eccellente professionista. Ha conquistato grande notorietà a livello televisivo grazie a Ballando con le Stelle, dove ha ricoperto il ruolo di insegnante di ballo. Tra le sue specialità salsa, bachata, merengue e danze latino americane, oltre ai balli standard. Per più di venticinque anni ha vissuto a Roma, nella capitale, ma da qualche tempo vivrebbe a Stoccolma, dove gestisce un dance club dove svolge la sua attività di insegnante.

Sul fronte sentimentale, come dicevamo, è Manila Nazzaro a catalizzare tutte le sue attenzioni. La coppia, recentemente, ha provato ad avere un figlio, ma il destino sembra non aver ancora sorriso all’ex Miss Italia e al suo compagno. “Siamo comunque una famiglia”, ha detto lei con un velo di amarezza in una intervista a Verissimo.

Le due passioni di Stefano Oradei: il ballo e la compagna Manila Nazzaro

Stefano Oradei, dal canto suo, è certo dell’amore che prova per Manila Nazzaro, indipendentemente dal fatto di diventare genitori. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Novella 2000, il ballerino e insegnante aveva raccontato di sentirsi protagonista di un sogno con Manila. “La nostra storia d’amore è nata in modo spontaneo”, il dolce racconto di Stefano.

“Ci siamo ritrovati come due anime pure che si amano immediatamente. Il mio primo pensiero al mattino: Manila Nazzaro, l’ultimo: Manila Nazzaro. La pura verità”, ha detto. Dunque non resta che augurare il meglio a questa coppia che tanto piace anche al pubblico. Manila infatti era reduce da diverse storie tormentate e con Stefano Oradei, finalmente, sembra aver ritrovato la serenità che cercava.

