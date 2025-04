C’è anche Stefano Oradei tra i concorrenti della prima edizione di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. L’ex ballerino di Ballando con le Stelle ha deciso di partecipare alla sfida televisiva con la compagna e moglie Manila Nazzaro. E se lei ha già partecipato al Grande Fratello, e dunque conosce già il mondo dei reality, per Stefano Oradei si tratta della prima esperienza di questo genere. Durante la prima puntata, la coppia è stata protagonista di un momento intervista che ha fatto scoprire un dettaglio del tutto inaspettato: i due si sarebbero conosciuti proprio durante l’avventura di Manila a Ballando con le Stelle.

Una confessione che ha sollevato un polverone, e che ha tirato in ballo la precedente relazione di Manila con Lorenzo Amoruso. Si è infatti parlato di tradimento e l’ex calciatore ha lanciato una stoccata all’ex fidanzata, che potrebbe trovare replica in diretta su Canale 5, nel corso della nuova puntata di The Couple.

Manila Nazzaro e l’amore per Stefano Oradei a The Couple

Polemiche a parte, nella casa di The Couple l’amore tra Stefano Oradei a Manila Nazzaro è palpabile; la coppia, infatti, durante la prima puntata ha vinto la possibilità di trascorrere una notte in una suite presente all’interno della casa. Momenti di grande complicità ed intimità con la coppia che ha brindato al loro amore con la ex Miss Italia che ha detto: “Al nostro amore, che è la nostra forza, perché noi abbiamo già vinto”. La replica dell’ex ballerino di Ballando non è mancata: “alla nostra vita insieme, ai nostri sogni, a tutto ciò che abbiamo realizzato e a ciò che ci attende”.

Poi Manila Nazzaro, durante un bagno nella vasca idromassaggio, si è lasciata andare dicendo al marito Stefano: “Nel momento in cui ho deciso di essere felice e quindi di fregare di quelli che erano i pensieri delle persone alla fine sono arrivate le cose più belle. L’amore chiama amore, la bellezza porta bellezza. Tu sei il principe azzurro, tu sei straordinario, amore sei raro.“.