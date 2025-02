Stefano Oradei è il marito di Manila Nazzaro: “Sogniamo di allargare la famiglia con un figlio”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Manila Nazzaro ed il marito Stefano Oradei. La showgirl ospite a Verissimo nella puntata di oggi, domenica 16 febbraio 2025 si è lasciata andare alle confessioni e le confidenze sulla sua vita professionale e soprattutto privata. La showgirl ha conosciuto il ballerino in un periodo molto difficile della vita, poco dopo la separazione dal suo compagno Lorenzo Amoruso. Stefano, noto principalmente per essere stato un dei maestri di Ballando con le stelle per più di dieci edizione, è riuscito a conquistarla e farle ritornare il sorriso. In una vecchia intervista rilasciata al magazine Chi, Manila ha confessato che Stefano è l’uomo che sognava da sempre e che con lui ha ritrovato la fiducia in se stessa.

Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza: ex compagno, ex marito di Manila Nazzaro/ Lei: "Ho deciso io di lasciarli"

E lo scorso 10 ottobre 2024 in occasione del suo compleanno, Stefano Oradei, marito di Manila Nazzaro, le ha fatto una toccante dedica sui social: “Oggi, 10-10-24, festeggiamo il tuo compleanno, moglie mia, il primo da sposati ed è indescrivibile la felicità che mi doni ogni giorno”. Innamorati e felici, Manila e Stefano sognano di allargare la famiglia con un figlio: “Il sogno più grande sarebbe allargare la famiglia, se Dio vorrà, se la vita ci darà questo dono”. Manila è già madre di due figli Nicholas e Francesco (nati dall’unione con il primo marito Francesco Cozza) mentre il ballerino non ha ancora assaporato la gioia della paternità.

Manila Nazzaro, chi è l'amica di Matilde Brandi / "Ha fatto da Cupido", poi una sorprendente rottura

Stefano Oradei, chi è il marito di Manila Nazzaro: perché ha lasciato Ballando con le stelle?

Classe 1983, Stefano, il marito di Manila Nazzaro nel 2013 entra a far parte della grande famiglia dello show di sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci e vi rimane fino al 2020. Stefano Oradei perché ha lasciato Ballando con le stelle? A rispondere a questa domanda è stato lo stesso ballerino in un’intervista riportata da DiLei: “Abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano. Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando”. Lontano dai riflettori del piccolo schermo adesso è felice accanto alla showgirl con cui sogna di allargare la famiglia.