Stefano Oradei/ Dopo Veera Kinnunen cuore chiuso: “Troppo dolore” (C’è Tempo Per)

Fra i numerosi ospiti presenti stamane a “C’è Tempo Per” anche il ballerino Stefano Oradei, noto per la sua partecipazione al programma “Ballando con le stelle”, e anche per la sua relazione con l’ex Veera Kinnunen. I due, entrambi ballerini e coreografi, hanno vissuto una splendida storia d’amore durata ben 11 anni, poi la conclusione brusca poco più di un anno fa, durante la primavera del 2019. Di questa tremenda rottura ne aveva parlato lo stesso Oradei lo scorso mese di settembre 2019, ospite presso la trasmissione di Rai Uno, “Storie Italiane”: “Sono stati undici anni meravigliosi – le parole con le lacrime agli occhi – il periodo più della mia vita“, per poi aggiungere che ora stava vivendo un momento di silenzio “giusto per trovare me stesso”. In precedenza Stefano e Veera avevano avuto una discussione accesa, anche perchè i due hanno continuato a lavorare assieme, e lei si era messa con Osvaldo, ex concorrente dei Ballando.

STEFANO ORADEI E VEERA KINNUNEN: LA DISCUSSIONE DOPO BALLANDO

“Era finita la puntata di Ballando – ricordava quell’episodio Stefano – c’è stato un attimo di stanchezza e poi una discussione fra due innamorati, quella sera è finita lì, tutta lì. Ci siamo a poco a poco allontanati e poi è finita”. Ma il ballerino non punta il dito nei confronti di Osvaldo, in quanto la storia d’amore con la sua bella nordica era finita da tempo: “La nostra storia si è chiusa prima, poi lei ha fatto la sua scelta“. A settembre Oradei aveva spiegato ad Eleonora Daniele di non essere innamorato (“Il mio cuore al momento è chiuso, soprattutto dopo la rottura di una lunga storia”), e chissà che però, passato un anno, il cuore del ballerino non possa nuovamente battere per un’altra donna. Magari lo scopriremo proprio oggi, in diretta su Rai Uno per la nuova puntata di “C’è Tempo Per”.



