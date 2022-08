Stefano Oradei lascia Ballando con le stelle/ “Non ci sono state le basi”: cos’è successo con Milly Carlucci

Stefano Oradei lascia Ballando con le stelle: l’annuncio del ballerino

La prossima edizione di Ballando con le stelle si preannuncia ricca di cambiamenti. Nelle scorse settimane sono arrivate le prime indiscrezioni su addii e nuovi arrivi in merito al team di maestri di ballo che affiancheranno in concorrenti nel prossimo autunno. Nessuno si aspettava che anche uno dei volti più longevi del programma come il ballerino e maestro Stefano Oradei avrebbe lasciato la pista dello show di Rai1. E invece Oredei lo ha appena annunciato attraverso il suo profilo Instagram

“News. È giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che dopo 10 Anni circa sarà il primo anno senza Ballando.” ha annunciato Stefano Oradei in un post pubblicato su Instagram affiancato da una foto tratta da una sua performance nello show di Rai1.

Stefano Oradei spiega perché lascia Ballando con le stelle dopo 10 anni

Il ballerino ha dunque spiegato le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione: “Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano.” Quindi ha spiegato che prossimamente intraprenderà importanti progetti: “Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il Mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando. Un grande in bocca al lupo.”

Un addio non da poco dunque per Milly Carlucci, visto Stefano Oradei è uno dei volti importanti del programma da ben dieci stagioni. Non è stato ancora annunciato chi prenderà il suo posto nella prossima edizione in partenza su Rai1 questo autunno.

