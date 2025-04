Stefano Oradei e la sfida con Laura Maddaloni a The Couple

Tra una sfida e un’altra, tra una chiacchiera e l’altra, le coppie di The Couple si stanno conoscendo non dimenticando di allenarsi e coltivare le rispettive passioni. In casa, c’è Antonino Spinalbese che continua a sfoggiare le sue doti da parrucchiere e Stefano Oradei che non perde occasione per sfoggiare le sue doti ballerine. Il marito di Manila Nazzaro, tuttavia, nelle scorse ore, ha deciso di dedicarsi ad un’altra passione. Nella casa di The Couple, infatti, c’è Laura Maddaloni, campionessa di judo, sport a cui si è dedicata sin da bambina essendo cresciuta in una famiglia di campioni.

Pechino Express 2025, 6a puntata/ Diretta ed eliminati: arriva la prova dei Sette Mostri

Curioso di capire come funziona il judo e l’adrenalina che scatena negli atleti, nel giardino della casa di The Couple, Stefano ha sfidato Laura Maddaloni ma il risultato non è stato quello9 che si aspettava lui.

Laura Maddaloni batte Stefano Oradei a judo

La sfida di judo tra Laura Maddaloni e Stefano Oradei ha intrattenuto i concorrenti di The Couple che si sono divertiti a vedere la facilità con cui la Maddaloni ha battuto l’ex maestro di Ballando con le stelle. “Il marito di Manila che s’è scordato di arrendersi e stava per rimanerci secco”, scrive un utente che, su X, ha pubblicato il video della lotta.

Le Atlantiche, chi sono Ivana Mrazova e Giaele De Donà/ Spensierate e unite: percorso in discesa?

Un momento esilarante e divertente quello che hanno regalato i due concorrenti anche se Oradei non ha trascorso un momento piacevole come si può vedere dal video qui in basso. Chi, nei prossimi giorni, deciderà di seguire l’esempio di Oradei lanciando la sfida alla Maddaloni?