Stefano Oradei tradito da Veera Kinnunen con Osvaldo/ “Milly Carlucci chieda scusa”

Il gossip dell’estate ci è esploso nelle mani ma arriva da molto lontano da quando, ancora avvolti dal freddo dell’inverno, Veera Kinnunen si è trovata al centro tra Stefano Oradei, suo compagno da ormai oltre dieci anni, e il suo ballerino, Dani Osvaldo, a Ballando con le stelle. La maestra e l’alunno hanno messo in scena balli e coreografie mostrandosi sin da subito una sintonia e un’alchimia che ha travolto anche il pubblico fino a sconvolgere Stefano Oradei con cui la ballerina è stata immortalata in strada alle prese con una forte discussione. Proprio in quell’occasione, Milly Carlucci ha pensato bene di prendere le parti di Veera Kinnunen in diretta tv spingendo Stefano a scusarsi per il suo comportamento e per la sua troppa gelosia. In realtà il maestro ci aveva visto lungo e temeva il peggio, proprio come la situazione si è rivelata essere in queste ore.

IL POPOLO SOCIAL CONTRO MILLY CARLUCCI DOPO L’AFFAIRE DANI OSVALDO

Stefano Oradei ha pensato bene di sparire per un po’ anche dai social e dallo scorso maggio i fan non hanno avuto più sue notizie convinti che tutto fosse legato proprio a Veera Kinnunen e al suo presunto tradimento. Lei e Dani Osvaldo hanno posato per una serie di baci e incontri in famiglia e questo non ha fatto altro che infuocare il popolo dei social che ha subito preso di mira la ballerina accusandola di aver tradito Stefano Oradei, suo compagno da una vita, proprio durante Ballando con le Stelle e che questo spiegherebbe la sua reazione e la sua gelosia. La risposta non c’è ancora stata e non c’è niente di ufficiale ma i fan sono adesso schierati con il maestro di ballo e chiedono a gran voce che Milly Carlucci chieda scusa a Stefano Oradei in diretta proprio come lo ha umiliato mesi fa “per il suo programma perfettino e senza macchia”. In particolare, proprio sul profilo social di Stefano Oradei si legge: “Tu hai chiesto scusa in diretta… Saranno altrettanto bravi a chiederti scusa ora? E lei come ha potuto permettere che ti umiliassero sapendo che era tutto vero? Sei un grande… Spero non abbandonerai il cast..” e ancora “Milly, Dani e Veera dovrebbero vergognarsi per il modo in cui ti hanno trattato, facendo passare te dalla parte del torto“. Come andrà a finire adesso questa storia? Chi dei due maestri tornerà a Ballando con le stelle e chi no?

