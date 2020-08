Stefano Oradei/ “Veera Kinnunen? 11 anni meravigliosi” (C’è tempo per)

Stefano Oradei è tra gli ospiti della nuova puntata di “Cè tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Raiuno. Nella puntata di lunedì 10 agosto 2020 appuntamento con uno dei ballerini più amati e conosciuti di “Ballando con le Stelle”, il talent show campione d’ascolti di Raiuno che si appresta a tornare in video da settembre con una nuovissima edizione condotta ancora una volta da Milly Carlucci. Nel cast confermassimo il ballerino che lo scorso anno è stato al centro di un triangolo amoroso per via di un presunto tradimento della sua ex fidanzata Veera Kinnunen. La ballerina, infatti, tra i professionisti di Ballando proprio durante l’ultima edizione del programma ha fatto da maestra all’ex calciatore Dani Osvaldo con cui è nata una forte complicità. Ma come sono andate davvero le cose? A chiarire una volta per tutte la situazione ci ha pensato proprio Stefano che, ospite di Storie Italiane di Eleonora Daniele, ha dichiarato: ” la nostra storia si è chiusa prima, poi lei ha fatto la sua scelta”.

Stefano Oradei fidanzata: “il mio cuore al momento è chiuso”

Parole chiare quelle di Stefano Oradei che ha poi aggiunto: “ci siamo divisi prima, non c’è altro da andare a ricercare, non è stato quello il mio obiettivo”. Parlando poi della sua storia d’amore con Veera Kinnunen ha confessato: “sono stati undici anni meravigliosi, il periodo più bello della mia vita”. Il ballerino si è poi commosso nel ricordare la storia d’amore con la ballerina soffermandosi su un particolare avvenuto durante la terzultima puntata di Ballando: “era finita la puntata, c’è stato un attimo di stanchezza e poi una discussione fra due innamorati, quella sera è finita lì, tutta lì. Ci siamo a poco a poco allontanati e poi è finita”. Al momento il bel ballerino è single: “il mio cuore al momento è chiuso, soprattutto dopo la rottura di una lunga storia. Amore per me è capire, comprendere, gioire e un sentimento così profondo va vissuto e, soprattutto, coltivato. Dopo la fine della storia con Veera ho ritrovato i miei amici, i miei cari, le persone che per lavoro avevo trascurato, quello che sono lo devo a loro. Consiglio a tutti di dedicare più tempo a se stessi per ragionare e capire quali sono le cose importanti della vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA