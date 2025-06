Il 10 giugno 2025 finiranno all’asta ben 200 oggetti che appartenevano a Moira Orfei, un’eredità che ha messo Lara e Stefano Orfei l’uno contro l’altra. Quest’ultimo è nato nel 1966 e ha iniziato ad esibirsi nel famoso circo di famiglia quando aveva solamente cinque anni, col tempo è diventato uno dei più noti domatori e trapezisti e nel corso della sua carriera si è esibito in giro per il mondo. All’età di 23 anni ha ricevuto un importante riconoscimento al Festival di Montecarlo, il clown d’argento.

Delitto di Garlasco, il giallo Bozzola/ Avvocato di Savu: “Forse ha ricevuto soldi per stare in silenzio”

Stefano Orfei ha lavorato anche in televisione in programmi come Sabato al Circo e Reality Circus. Più volte ha ricoperto il ruolo di giudice al Festival di Montecarlo ed è stato al timone del Circo Massimo su Rai 3 nel 2008, nel 2016 invece è approdato all’Isola dei famosi come concorrente. Per quanto riguarda la sua sfera personale dal 2006 ha una relazione sentimentale con Brigitta Boccoli, si sono conosciuti durante Reality Circus e da quel momento non si sono più separati. I due sono diventati marito e moglie nel 2008 e dal loro amore sono nati due figli, il secondo però è arrivato dopo dieci anni grazie alla fecondazione assistita. In passato hanno ammesso che è stato un percorso molto faticoso e doloroso, però desideravano tantissimo un altro figlio ed è per questo che non si sono arresi.

Stefano De Martino di nuovo fidanzato? Beccato con una bionda al mare/ E Chiambretti lo affonda senza pietà

Al circo Stefano Orfei è stato aggredito dalle tigri: ha rischiato di morire

Grazie al suo lavoro Stefano Orfei ha ottenuto un grande successo e un’incredibile visibilità, ci sono stati però anche alcuni momenti di grande paura. Quando? In passato ha raccontato di aver rischiato la vita due volte a causa delle tigri, nel 2006 hanno provato ad aggredirlo mentre puliva la gabbia ma non si è fatto praticamente nulla. In quella occasione è stato salvato dal custode che invece ha avuto la peggio, infatti ha perso la vita per le gravi ferite.

Nel 2009, invece, le tigri lo hanno aggredito durante lo spettacolo davanti al pubblico. Il padre riuscì a distrarre gli animali permettendo al figlio di ricevere i soccorsi. In una passata ospitata a Domenica In ha raccontato che per guarire del tutto ha impiegato sei mesi, ha anche spiegato che la tigre non aveva riconosciuto il mantello ed è per questo che l’ha attaccato. Stefano Orfei ha anche ammesso di aver creduto di morire in quella occasioni, a Mara Venier disse: “Il momento in cui l’ho vista partire e ho sentito che non l’avrei fermata non me lo scordo. Lì è quando dici: ecco, sono morto“.

Delitto di Garlasco/ Savu: “Chiara Poggi uccisa perchè aveva scoperto tutto alle Bozzole...”