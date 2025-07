Stefano Orfei, in una recente intervista, ha raccontato i dettagli di quel terribile incidente del 2009 nella gabbia delle tigri.

L’universo circense non può che essere carico di aneddoti; con quell’atmosfera quasi magica, a tratti surreale e spesso caratterizzata però anche da esperienze traumatiche e spiacevoli come testimoniato da un recente racconto di Stefano Orfei. Il figlio della regina indiscussa del circo, Moira Orfei, già in passato aveva accennato al terribile incidente con le tigri nel corso di uno spettacolo; intervistato dal settimanale DiPiù, il circense ha ripercorso quei momenti drammatici e non ha usato mezze misure nel raccontare non solo le emozioni del momento ma anche la percezione a posteriori di quella morte scampata.

“Dio mi perdoni se posso sembrare blasfemo ma quello che mi è successo è simile a ciò che capitò a Gesù”, un discorso certamente d’impatto di Stefano Orfei nel merito di quell’incidente risalente al 2009 a contatto ravvicinato con le tigri nel corso di uno spettacolo. Un paragone sicuramente forte ma che serve al circense per trovare parole adatte per descrivere un’esperienza che trova difficilmente aggettivi congrui per la sua rappresentazione soprattutto emotiva. “Papà mi disse: ‘Sei un miracolato, Dio ti ha protetto’…”.

Stefano Orfei: “Dopo il morso della tigre mi sentivo già nell’aldilà, non riuscivo a pensare”

Ma cosa è successo precisamente nel 2009? Lo racconta – al settimanale DiPiù – Stefano Orfei: “Ero nella gabbia delle tigri e una di loro mi azzanna a pochi centimetri dalla giugulare; andai in ospedale in codice rosso, persi tantissimo sangue”. Il circense, in quei secondi interminabili, è come se avesse sperimentato già la morte: “Ero già nel regno dell’aldilà, in quei momenti non riuscivo a pensare; mi passava davanti tutta la mia esistenza”.

Da quel giorno la fede è diventata una costante nella vita di Stefano Orfei; dopo l’incidente con le tigri e la morte scampata, prima di ogni spettacolo – ha raccontato – era solito farsi il segno della croce: “Non era superstizione ma fede assoluta in Dio”.

