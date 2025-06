Negli ultimi giorni è scoppiata una vera e propria diatriba familiare; protagonisti gli eredi della regina indiscussa del circo mondiale: Stefano Orfei e sua sorella Lara Nones sono arrivati allo scontro dopo la notizia dei gioielli di mamma Moira messi all’asta. Una scelta riconducibile al figlio della circense che avrebbe preso alla sprovvista la sorella. Nello studio de La Volta Buona, dope le recenti dichiarazioni di Lara, è intervenuto proprio Stefano Orfei per dare la sua versione dei fatti sulla vicenda.

“Non tutto è all’asta, alcune cose sono come mostra in memoria di mia mamma Moira”, inizia così Stefano Orfei per poi chiarire ulteriormente il suo punto di vista rispetto alle proteste di questi giorni di sua sorella Lara Nones. “Lei sa tutto, bastava che mi chiamasse e le avrei spiegato tutto. Ho fatto questa cosa senza chiederle il permesso ma noi in famiglia, per come siamo cresciuti, ho sempre preso queste decisioni da solo”. Il circense ha poi aggiunto: “Ho fatto gli oneri e onori, è andato sempre tutto bene; bastava una chiamata e ne avremmo parlato invece ieri ha detto che non mi ha chiamato perchè era nervosa… La cosa mi fa un po’ ridere; il mio numero lo conosce”.

Stefano Orfei a La Volta Buona: “I gioielli di mamma Moira erano stati impegnati da papà…”

Stefano Orfei – figlio della grande e compianta Moira Orfei – ha poi spiegato come proprio con sua sorella Lara Nones stesse pianificando di realizzare il sogno di aprire il circo dopo i 2 anni di stop durante il covid; periodo che ha ovviamente pregiudicato l’aspetto economico ed è stato proprio il primogenito – come da lui spiegato nel salotto di Caterina Balivo – a farsi carico delle spese soprattutto per la cura degli animali.

Tornando sul tema dei gioielli all’asta all’insaputa di sua sorella Lara Nones, Stefano Orfei – sempre a La volta Buona – ha ulteriormente chiarito: “Quando il mio papà stava male mi sono ritrovato tutti questi gioielli impegnati per riuscire a mandare avanti il circo. Questa cosa sarebbe dovuta restare in famiglia, invece devo dirla per far capire… Era arrivato il momento di riscattarli ma la cifra era enorme, c’era il covid e dovevo mantenere gli animali; così ho accettato di venderli. 2 anni che siamo stati fermi nessuno si è interessato agli animali”. Il circense non ha escluso una sua parte di colpe, chiosando: “Forse ho sbagliato a non dirglielo ma è un’abitudine il fatto che abbia fatto sempre tutto io; non ho mai chiesto niente a nessuno”.

