Stefano, papà Sophie Codegoni/ “Orgoglioso di lei al GF VIP”, ma sull’amore…

Serata ricca di emozioni questa sera al Grande Fratello Vip per Sophie Codegoni. Alfonso Signorini, nel daytime che anticipa la diretta di questa sera, ha svela che è in arrivo per lei una sorpresa: in Casa farà il suo ingresso suo padre, Stefano Codegoni. Sarà per lei un momento emozionante, il secondo dopo l’incontro, alcuni giorni fa, con sua madre Valeria Pasciuti. L’uomo, come mostrato sui social, si è messo in viaggio per Roma nel pomeriggio, emozionato per l’imminente incontro con sua figlia che, in questi giorni, è tra i grandi protagonisti del GF.

I suoi tira e molla con Gianmaria Antinolfi, che le sta tentando tutte per conquistarla, saranno anche questa sera oggetto di discussione nel corso della diretta, argomento sul quale lo stesso Stefano Codegoni potrebbe decidere di sbilanciarsi.

Stefano Codegoni al Grande Fratello Vip per un confronto con Gianmaria Antinolfi?

Oltre che per incontrare sua figlia Sophie, Stefano Codegoni potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip anche per avere un confronto con Gianmaria Antinolfi, visto il suo assiduo corteggiamento nei confronti della figlia. Quale sarà il pensiero dell’uomo su tutta la vicenda? Ricordiamo che il papà di Sophie si è già espresso su sua figlia e il suo percorso al GF in un’intervista rilasciata a DiPiù qualche settimana fa. In particolare si è detto orgoglioso del suo percorso e ha anche ammesso di sperare che la figlia possa trovare un vero amore dopo la delusione avuta con Matteo Ranieri, la sua scelta a Uomini e Donne (oggi nuovo tronista). Apprezzerà che questo sia Gianmaria?

