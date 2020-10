Stefano Parolin, marito Tania Cagnotto/ “Beato tra le donne! Dopo Maya arriva…”

Un amore bello e speciale è quello che unisce Stefano Parolin e Tania Cagnotto. Lei oggi sarà a Verissimo per confermare del suo ritiro e della sua seconda gravidanza mentre lui dovrà affrontare l’arrivo di un’altra donna in casa. Ebbene sì, dopo la combattiva Tania e la piccola Maya, il marito della campionessa di tuffi sarà beato tra le donne quando a febbraio, sembra la fine del mese, avrà tra le braccia la sua seconda figlia. Disperato o felice? Siamo sicuri che sia questa seconda opzione quello che più lo rappresenta perché da sempre ha raccontato del suo amore speciale per Tania e, quindi, per i frutti del loro rapporto.

CHI E’ STEFANO PAROLIN, MARITO DI TANIA CAGNOTTO?

Stefano Parolin e Tania Cagnotto si sono sposati nel settembre di quattro anni fa nella chiesetta della Madonna dell’Uva sull’Isola d’Elba con una cerimonia blindatissima, nel poso in cui si sono incontrati la prima volta, nel lontano 2009, e in cui si sono innamorati. Stefano Parolin è un commercialista ed era lì per vacanza proprio come la Cagnotto e le sue amiche. Da allora non si sono mai lasciati e non ci sono stati mai rumors di crisi o simili e la prova è proprio la voglia di allargare la famiglia, complice questo lockdown e l’addio ai tuffi della campionessa. Ma chi è Stefano Parolin? Che fa il commercialista (e che quindi ha poco a che fare con il mondo dello spettacolo e del gossip) lo abbiamo già detto, ma il resto? Il marito di Tania Cagnotto è originario di Bolzano, ha 37 anni, ama il mare e i viaggi, e insieme alla moglie è sempre molto attivo sui social.

