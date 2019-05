Stefano Perale, oggi sentenza Appello/ Il professore uccise fidanzati a Chirignago

Attesa a minuti la sentenza d’appello per Stefano Perale, che era stato condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Mestre. La notte del 17 giugno 2017 uccise l’ex allieva Anastasia Shakurova e il suo fidanzato Biagio Buonomo. Quella sera l’ex professore di inglese accolse la coppia per una cena con cui avrebbero dovuto festeggiare la convivenza e la nascita del loro primo bimbo. I due fidanzati si presentarono nell’appartamento di Chirignago, ignari del massacro che il professore aveva orchestrato. Respinto garbatamente in passato da Anastasia, che non lo aveva mai considerato più di un amico, Sefano Perale covava sentimenti di odio cieco per lei, culminati nella “cena con delitto”. La prima vittima è Biagio, fiaccato dal sedativo. Doveva morire per primo perché così il professore poteva restare solo con Anastasia. E così lo ammazzò a sprangate. Ma era Anastasia l’oggetto del suo odio omicida. E così cominciarono le sevizie, con lei che ebbe la sfortuna di riprendere conoscenza. «Cosa fai?», chiese al suo assassino prima di svenire nuovamente. Particolari ripresi dalla telecamera che Stefano serale aveva piazzato per riprendere il duplice omicidio.

STEFANO PERALE, IL PROFESSORE UCCISE FIDANZATI A CHIRIGNAGO

Stefano Perale si abbandonò alle barbare pratiche di tortura sul corpo di Anastasia Shakurova. «Non potevo permettere che tu fossi felice», la frase che ha ripetuto spesso davanti al cadavere della sua vittima, tra insulti e ingiurie, mentre continuava ad abusare del corpo senza vita della ragazza. Dopo aver portato a compimento il suo piano chiamò le forze dell’ordine. Dalle indagini è poi emersa la sua passione per la pornografia e i video snuff, così come l’interesse morboso per quella ragazza che lo aveva respinto. Un interesse che ha giustificato l’aggravante della premeditazione, riconosciuta dai giudici, secondo cui Stefano serale aveva organizzato un piano elaborato e coltivato a lungo, sgombrando dunque il campo da un’eventuale condizione di seminfermità, per la quale però ha tentato di ricorrere in Appello. «Te l’avevo detto che te l’avrei fatta pagare», diceva lui davanti alla telecamere. Oggi il secondo atto della giustizia con la sentenza d’Appello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA