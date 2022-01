Stefano Pesce chi è, vita privata/ L’incredibile somiglianza con Stefano Accorsi

Stefano Pesce è uno tra gli attori italiani più amati dal pubblico noto soprattutto per la sua partecipazione a serie televisive e film come “Il tredicesimo apostolo – La rivelazione”, “Distretto di polizia” e “Da Zero a dieci”. Nell’ultimo periodo l’attore è tornato sul grande schermo con la partecipazione a “Il giorno più bello del mondo” di Alessandro Siani, “Destini” di Luminelli e il recentissimo “Diabolik”.

In passato Stefano Pesce è stato più volte paragonato a Stefano Accorsi per via della forte somiglianza estetica con l’attore e anche per via della loro provenienza, entrambi infatti sono nati a Bologna. La somiglianza tra i due è dovuta anche ad alcuni ruoli che entrambi gli attori hanno interpretato durante la loro carriera, infatti, Stefano Pesce ha preso parte all’interno del film di Luciano Ligabue “Da zero a dieci”, in cui interpretava il ruolo del fratello di Freccia, protagonista del film precedente “Radiofreccia”, che fu interpretato proprio da Stefano Accorsi.

Stefano Pesce vita privata: la relazione con Barbara Mautino

Stefano Pesce è molto riservato in merito alla sua vita privata, e sul suo profilo Instagram preferisce pubblicare foto che lo ritraggono a lavoro. A partire dal 1998 ha una relazione con Barbara Mautino, anche lei attrice che ha preso parte a molti film di Dario Argento come “Non ho sonno”, “La terza madre” e “Giallo”.

La coppia ha avuto una figlia e Stefano Pesce, in una recente intervista ha ammesso di essere un padre “Bislacco e affettuoso e molto presente” ammettendo come, a sua figlia molto piccola cerchi di insegnare ad “Essere un soggetto e non un oggetto”.

