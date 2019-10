Stefano Pioli, conferenza stampa Milan/ Diretta presentazione nuovo allenatore e video streaming

Siamo in attesa della conferenza stampa ufficiale di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan: in attesa quindi di ascoltare le prime parole del nuovo tecnico del Diavolo andiamo a inquadrare meglio il personaggio. Stefano Pioli, nato il 20 ottobre del 1965, dopo una carriera da giocatore con le maglie di Juventus, Verona e Fiorentina, ha cominciato la su carriera da allenatore nel 1999 partendo dalla formazione giovanile del Bologna. Da qui Pioli ha poi occupato le panchine di Salernitana, Modena, Parma, Grosseto e Piacenza, ma è con il Sassuolo nella stagione 2009-2010 che fa il salto di qualità. Il tecnico di Parma infatti di fila sarà poi alla guida di Palermo, Bologna, Lazio e pure Inter, sia pure qui per pochi mesi. Il suo ultimo impegno è stato però con la Fiorentina, che ha guidato tra alterne fortune dal giugno del 2017 all’aprile del 2019. Va subito detto che sono stati tanti gli esoneri che Pioli si è messo alle spalle e in bacheca non troviamo alcun trofeo: a bilancio poi nelle sue 310 panchine in Serie A ha registrato 112 sconfitte e 109 vittorie, oltre a 89 pareggi. (agg Michela Colombo)

PRESENTAZIONE DI STEFANO PIOLI NUOVO ALLENATORE DEL MILAN

Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan: reduce dall’avventura sulla panchina della Fiorentina, il tecnico di Parma è stato individuato dalla dirigenza rossonera per sostituire l’esonerato Marco Giampaolo. L’ex Inter ha messo nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2020 con rinnovo automatico fino al 30 giugno 2021 al raggiungimento di obiettivi già prefissati, intesa giunta dopo la definitiva fumata nera per Luciano Spalletti. Pioli sarà il nono allenatore del Diavolo nel giro di appena sei anni: prima di lui si sono alternati sulla panchina Allegri, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, Gattuso e, appunto, Giampaolo. Oggi in programma la conferenza stampa di presentazione da nuovo tecnico del Milan e non mancheranno le domande spinose, basti pensare all’accoglienza a dir poco fredda della tifoseria: l’hashtag #PioliOut è entrato in trend topic mondiale su Twitter. E la situazione di classifica non è delle migliori: nonostante la vittoria contro il Genoa, il Milan ha raccolto 9 punti in 7 partite ed è nella parte destra del tabellone.

STEFANO PIOLI, CONFERENZA STAMPA MILAN: LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Nelle prossime ore verrà delineato lo staff del nuovo tecnico del Milan, anche se diverse indiscrezioni sono emerse nel corso delle scorse ore: oltre ai suoi uomini di fiducia, l’ex mister di Bologna e Parma potrà contare su Luigi Turci e su Emiliano Betti. Accostato alla panchina del Genoa in caso di esonero di Aurelio Andreazzoli, Stefano Pioli è pronto a calarsi nella nuova avventura: la conferenza stampa di presentazione sarà visibile sul canale Sky Sport 24 (numero 200) e sull’applicazione Sky Go, senza dimenticare che sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming video sui canali ufficiali del Milan utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Non ci resta che attendere dunque le prime dichiarazioni dell’erede di Marco Giampaolo, anche se alcuni hanno già iniziato a storcere il naso: «Tra i possibili sostituti di Giampaolo c’era di tutto, se vuoi Spalletti e prendi Pioli che è un traghettatore significa che non hai le idee chiare: lo hanno preso perché fa quello che gli dice Boban, tanto valeva lo facesse Zvone l’allenatore», il commento di Cristiano Ruiu ai microfoni di Radio Sportiva.



