Terminata l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina con l'esonero di questa mattina. Al suo posto Galloppa e poi D'Aversa

La decisione sull’esonero di Stefano Pioli

Dopo una giornata di trattative per trovare l’accordo per la buonuscita e le conseguenti dimissioni del tecnico, Stefano Pioli è stato esonerato come tecnico della Fiorentina per decisione del presidente viola Rocco Commisso che ha deciso di prendere in mano la situazione visto l’ultimo posto della sua squadra. Dopo 10 partite, nessuna vittoria e soli 4 punti conquistati quindi finisce la seconda avventura del tecnico ex Milan in Toscana e potrebbe essere anche un importante momento di svolta per la sua carriera visto il fallimento del ritorno in Europa.

Pioli ha comunque ottenuto quello che voleva ovvero che fosse la dirigenza a prendere la decisione di cacciarlo dal suo ruolo in modo tale da continuare a percepire lo stipendio che Daniele Pradé gli aveva garantito con il contratto firmato questa estate, ovvero 3 milioni per 3 anni per un totale di 9 milioni. Difficile pensare che l’allenatore ormai ex Fiorentina riceverà un’offerta da qualche altra squadra italiana o europea nei prossimi anni ma quello che è certo è che in quel caso l’offerta per il suo stipendio non potrà essere inferiore ai 3 milioni che i viola continueranno a pagargli.

Deciso il post Stefano Pioli per la panchina viola

Dopo l’esonero di Stefano Pioli la Fiorentina si affiderà a Daniele Galloppa, l’attuale tecnico della Primavera, almeno per la prossima trasferta contro il Genoa che avrà un importantissimo valore per la lotta salvezza in cui le due squadre sono occupate, chi riuscirà ad ottenere i 3 punti potrà quindi fare un grande passo in avanti. Con la squadra giovanile il tecnico sta ottenendo grandissimi risultati come la finale conquistata ma persa nella stagione passata e il secondo posto ad un solo punto dalla vetta in cui i giovani viola si trovano in questo momento.

Dopo la partita di Genova però, qualsiasi sarà l’esito, la Fiorentina dovrebbe rendere ufficiale il prossimo tecnico della prima squadra che sarà un traghettatore fino alla fine dell’anno così da imbastire un nuovo progetto per la prossima stagione con un nuovo direttore sportivo, sperando che si riesca però ad ottenere la salvezza. Tra i tanti nomi sondati alla fine la scelta è ricaduta su Roberto D’Aversa, rimasto senza incarico dopo l’ultima avventura con l’Empoli nella quale era però riuscito a mostrare diverse cose buone sia dal punto di vista di gestione del gruppo che di prestazioni in campo.