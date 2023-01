Stefano Pioli esonerato?/ Milan, nuovo allenatore o colpo di mercato per la svolta

Stefano Pioli esonerato? Il Milan pensa sul suo futuro

Il Milan è in caduta libera ed in molti si stanno domandando se nelle prossime ore l’allenatore Stefano Pioli verrà esonerato. La sua posizione è in bilico dati i risultati negativi collezionati dalla squadra. Dalla rimonta subita nei minuti di recupero contro la Roma al ko netto contro il Sassuolo, l’inizio del nuovo anno è stato letteralmente da incubo. I rossoneri adesso si trovano al quinto posto della classifica, fuori dalla zona utile per un posto in Champions League, a -12 dalla capolista Napoli.

Delle riflessioni, in virtù di questo andamento, sono d’obbligo. Al termine della partita odierna, come riportato da Sky Sport, negli spogliatoi c’è stato un lungo confronto tra Paolo Maldini, Ricky Massara e l’amministratore delegato Giorgio Furlani, che hanno analizzato insieme il momento. L’ipotesi di un ritiro punitivo in vista del derby con l’Inter è stata esclusa. La squadra si ritroverà martedì a Milanello come di consueto per la ripresa degli allenamenti. “Dobbiamo lavorare di più e serve reagire”, ha affermato Olivier Giroud al triplice fischio.

È inevitabile che in casa Milan in queste ore si sia parlato anche della possibilità che Stefano Pioli venga esonerato, dato che la priorità è dare una scossa alla squadra ed invertire il trend in vista del prosieguo della stagione. La posizione dell’allenatore rossonero, secondo quanto riferisce Sky Sport, non sarebbe però realmente in discussione. Il club di via Aldo Rossi, infatti, riconosce al tecnico il lavoro svolto finora, che lo scorso anno ha portato alla vittoria dello scudetto e alla conquista degli ottavi di Champions League.

Stefano Pioli esonerato sembra ancora un’ipotesi lontana per il Milan ma dal summit odierno, ad ogni modo, è emersa la necessità di modificare qualcosa nell’organico per cambiare le sorti di questa annata. Non è da escludere che possa essere attuato un qualche intervento last minute in termini di calciomercato. Qualsiasi decisione in relazione a cambiamenti nello staff, invece, è rimandata al triplice fischio del derby contro l’Inter, in programma domenica prossima.











