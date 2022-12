Stefano Pioli/ Lo scudetto 2022 con il Milan dopo una lunga gavetta

Stefano Pioli ha vinto lo scudetto con il Milan al termine della Serie A 2021-2022 e per questo motivo sarà naturalmente uno dei protagonisti principali dello speciale di Sport Mediaset “I re del calcio 2022”, in onda oggi in terza serata su Italia 1. Sicuramente, per Stefano Pioli la vittoria dello scudetto ha avuto un sapore speciale, perché la sua carriera da allenatore è stata molto lunga, cominciata nel 2003-2004 alla guida della Salernitana in Serie B e poi girando l’Italia in lungo e in largo, senza però mai vincere nulla fino a questo scudetto che per il Milan ha spezzato un digiuno di undici anni e per Pioli senza dubbio ha cambiato la carriera.

Infatti, a lungo Stefano Pioli è sembrato essere un allenatore “di provincia”, molto bravo con le squadre medio-piccole ma destinato a non avere occasioni di inseguire grandi vittorie. Le soddisfazioni più grandi erano arrivate alla Lazio, portata al terzo posto nel 2014-2015 con annesso ritorno in Champions League otto anni dopo la precedente partecipazione, ma perdendo la finale di Coppa Italia contro la Juventus. In seguito, c’era stata l’esperienza all’Inter, durata però pochi mesi nel corso della difficile stagione 2016-2017 per i nerazzurri. In verità, inizialmente anche l’esperienza al Milan sembrava destinata ad essere molto simile, ma il capolavoro di Stefano Pioli è stato appunto quello di far crescere la squadra sotto la sua guida, fino allo scudetto.

STEFANO PIOLI: LA CARRIERA PRIMA DELLO SCUDETTO E LA VITA PRIVATA

Le maggiori soddisfazioni per Stefano Pioli, prima di questo scudetto, erano arrivate da giocatore, dal momento che il difensore nato a Parma nel 1965 giocò dal 1984 al 1987 con la Juventus vincendo uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale, sia pure da comprimario con un totale di 62 presenze in partite ufficiali in tre stagioni. La squadra alla quale legò maggiormente il proprio nome fu la Fiorentina, per la quale Stefano Pioli giocò dal 1989 al 1995 e che in seguito ha pure allenato dal 2017 al 2019, ultima tappa del suo lunghissimo “giro d’Italia” da allenatore prima dell’approdo al Milan, dove la carriera del tecnico Stefano Pioli ha conosciuto la svolta.

Parliamo infine anche della vita privata di Stefano Pioli, per ricordare che l’allenatore del Milan è sposato con Barbara, compagna di una vita intera dal momento che i due si sono conosciuti sui banchi di scuola. Una storia d’amore potremmo dire d’altri tempi, vissuta con grande discrezione. Stefano Pioli e Barbara hanno due figli, Carlotta e Giancarlo, e sono ormai nonni, tanto che il mister cerca di ritagliarsi quanto più tempo possibile per godersi i nipoti, figli della primogenita Carlotta. Inoltre sappiamo che Stefano Pioli è appassionato di bici e di basket, ha un negozio di abbigliamento, ama i buoni ristoranti e ha Sandra Bullock come attrice preferita.











