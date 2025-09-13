Stefano Puzzer, vittoria in Cassazione per l'ex portuale no vax e contro green pass: licenziamento illegittimo, quindi va reintegrato

Il licenziamento del portuale no vax Stefano Puzzer fu illegittimo: la Cassazione ha dato ragione al leader della protesta contro il green pass e annullato la misura disposta dall’Agenzia portuale tre anni fa. Può tornare a lavoro, infatti andrebbe reintegrato.

La Suprema Corte ha censurato l’interpretazione che aveva dato la Corte di Trieste alla norma introdotta durante l’emergenza Covid, in base alla quale i dipendenti che non mostravano il green pass andavano sospesi dal lavoro e della retribuzione.

Ma Stefano Puzzer venne anche licenziato, per questo è partita la sua battaglia giudiziaria portata avanti per tre gradi di giudizio. Ma non è ancora finita, perché la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, che dovrà pronunciarsi facendo riferimento ai principi interpretativi che sono stati ribaditi.

Stando a quanto riportato dal Gazzettino, si profila il reintegro per il portuale o il risarcimento, che però ha già rifiutato. “Non mi interessa il denaro, è una questione di principio. Il mio licenziamento fu una mossa politica e io rivoglio il mio posto“.

LA BATTAGLIA CONTRO IL GREEN PASS

Nel frattempo, ha fatto diversi lavori per mantenere la sua famiglia, tra cui il custode notturno, il pescatore, l’aiuto cuoco e il facchino. Anche perché ha dovuto pagare “23mila euro di avvocati“. Per quanto riguarda gli altri procedimenti contro di lui, sono tutti “finiti nel nulla“.

Stefano Puzzer ha parlato anche in un’intervista al Corriere della Sera, ribadendo la sua posizione contro il green pass, “un ricatto per far vaccinare le persone“. L’ex portuale ha ricordato la richiesta di tamponi per vaccinati e non vaccinati, visto che era già emerso che anche da vaccinati si poteva contagiare, mentre il green pass era stato imposto per evitare la diffusione del Covid.

STEFANO PUZZER TRA REINTEGRO E NUOVE PROSPETTIVE

Ma Stefano Puzzer è consapevole che non è ancora finita, infatti ora attende la nuova sentenza d’appello, consapevole anche che ci sono altre persone rimaste senza lavoro. Non vuol sentir parlare di esito scontato, anche se ritiene che “al 99,9% dovrebbe essere finita“.

Nel frattempo, continua a fare lavori stagionali, mentre non c’è spazio per una discesa in politica, dopo l’esperienza del 2022. “Ci sono altre persone più preparate di me che possono farlo. Non mi ritengo all’altezza“. Quel che si sente di fare, invece, è aiutare per i diritti dei lavoratori, quindi non esclude un ingresso nel mondo sindacale.

Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha annullato il licenziamento della Corte d’appello di Trieste, quindi a decidere sull’eventuale reintegro a lavoro al porto di Trieste sarà la Corte d’Appello di Venezia. Una prospettiva su cui Stefano Puzzer non si sbilancia neppure all’Ansa: “Se vorrei tornare a lavorare in porto? Ancora non so dirlo“.