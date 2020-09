Stefano Quartullo/ Chi è il single che ha conquistato Nadia a Temptation Island 2020

Si chiama Stefano Quartullo e ha attirato non poco l’attenzione di una delle fidanzate della nuova edizione di Temptation Island 2020. Nadia, la fidanzata di Antonio, si è rapportata subito a questo affascinante tentatore, mostrandosi molto interessata a lui. I due hanno iniziato a stuzzicarsi e, a differenza degli altri single, Stefano ha preferito non dedicarle complimenti o apprezzamenti di qualche sorta, comportamento che ha attirato ulteriormente l’attenzione di Nadia su di lui. Nella puntata di Temptation Island in onda questa sera, 23 settembre, lei mostrerà un interesse sempre più forte, tanto da arrivare a dichiarare di voler dormire assieme a lui. Come la prenderà il suo fidanzato Antonio dall’altra parte del villaggio?

Chi è Stefano Quartullo? “Ecco cosa amo in una donna”

Ma chi è Stefano Quartullo? Nel video di presentazione pubblicato su Witty, il ragazzo dichiara: “Mi chiamo Stefano, ho 30 anni. Nella vita ho sempre avuto un sogno che è quello di correre con le moto. Ho corso per 6 anni, poi ho avuto un incidente e ho deciso di intraprendere un’altra vita”. Poi svela ancora che: “Ho iniziato a viaggiare. Sono stato 5 anni in Spagna e vendevo/affittavo case e macchine. Poi sono andato in Australia dove ho aperto un bar che ora gestisce la mia sorellina.” In una donna ammette di guardare a primo impatto lo sguardo e confessa di desiderare una famiglia molto numerosa, con “più figli possibili. Amo i bambini e ho fatto anche l’istruttore di surf per bambini.” conclude.



