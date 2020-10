Stefano Quartullo, tentatore Temptation Island 2020/ Nadia vuole dormire con lui

Stefano Quartullo è il tentatore di Temptation Island 2020 che ha fatto breccia nel cuore di Nadia, la fidanzata di Antonio. Cosa succederà nella quarta puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5? Nell’ultima puntata avevamo visto Nadia avvicinarsi sempre di più al bel tentatore, ma quello che sta per succedere sarà un vero colpo al cuore per il fidanzato Antonio. Stando alle anticipazioni, infatti, Nadia rivela all’amica Carlotta di voler dormire con Stefano. Come reagirà il fidanzato Antonio a questa confessione? Da parte di Stefano l’interesse è alto, visto che sin dalla prima puntata il single si è avvicinato alla fidanzata attirato dalla sua bellezza.

Nadia sempre più vicina al single Stefano Quartullo

Dal canto suo Nadia non ha mai fatto mistero del suo interesse er e anche di esserne attratta al punto da precisare che Stefano Quartullo “è diverso dagli altri tentatori”. La sintonia tra i due è palese e oramai anche Antonio ne sta prendendo coscienza al punto che nella nuova puntata potrebbe chiedere un falò di confronto immediato per recuperare il rapporto con Nadia. Ricordiamo che Antonio Giungo non è stato molto dolce con la fidanzata che ha definito “ragazzina e viziata”. Cosa succederà nella nuova puntata di Temptation Island 2020 e soprattutto sarà determinata la presenza di Stefano per la coppia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA