STEFANO RASTELLI E AXEL LUPO, COMPAGNO E FIGLIO ROMINA CARRISI/ Lei “Matrimonio? Non vogliamo sposarci”

Romina Carrisi racconta la gioia di essere mamma a Verissimo e ringrazia la famiglia per il supporto che le sta dando, a partire dalla sorella Cristel, oltre a mamma Romina Power che si è precipitata da lei. “Axel si fa le migliori dormite con la nonna. L’ho trovato sulla pancia della nonna a dormire”. Per quanto riguarda il matrimonio, non è nei suoi piani né in quelli del compagno Stefano Rastelli: “Né io né lui vogliamo sposarci. Siamo felici così, non c’è bisogno di ufficializzare, lo abbiamo fatto con nostro figlio. Se mai dovessimo farlo, vorrei una festa per pochi intimi. Ho un senso di vergogna nei confronti dei matrimoni maestosi, dover far vedere al mondo l’amore mi spaventa, sono restia a questa esternalizzazione plateale dell’amore”. (agg. di Silvana Palazzo)

Albano Carrisi "Separazione da Romina Power è stata dura"/ "Loredana Lecciso? Non volevo tanta esposizione"

Chi è Stefano Rastelli?

Al Bano e la figlia Romina Carrisi, da poco diventata mamma, saranno ospiti di Verissimo, domenica 11 febbraio, per raccontare le loro emozioni! Mancherà in studio il compagno di Romina Carrisi: Stefano Rastelli, ex regista del programma Rai “Oggi è un altro giorno”, che però la seguirà sicuramente da casa insieme al suo bambino.

Romina Carrisi, attacco di fuoco a Fiorello: "Bullismo"/ Ironia conduttore di Viva Rai 2 sul figlio non piace

Stefano Rastelli, 53 anni, è un noto regista e oltre ai programmi Rai, è stato premiato per i servizi realizzati dall’Ucraina in occasione della XV edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera. Stefano, prima di conoscere Romina, è stato sposato con una donna che lo ha reso padre di due figli, poi un anno e mezzo fa, un colpo di fulmine lo ha spinto a ricominciare da capo con Romina e ad affrettare molto i tempi! A Verissimo la figlia di Al Bano aveva raccontato: “Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e che riesce a capirti”. Più che la loro relazione, fu la gravidanza di Romina a lasciare tutti di stucco, in quanto la figlia d’arte aveva cercato di mantenerla segreta e c’era riuscita per ben 5 mesi!

Romina Carrisi è diventata mamma, è nato Axel Lupo/ "Il bambino e la mamma godono di ottima salute"

È nato Axel Lupo, figlio di Romina Carrisi e Stefano Rastelli

Romina Carrisi e Stefano Rastelli sono da poco diventati genitori del piccolo Axel Lupo; come riporta Tgcom24 Per Romina Carrisi è stato un parto faticoso, con un travaglio durato ben 14 ore. Il bambino è nato di 3 chili e 100 grammi e Romina sui social ha festeggiato la sua nascita scrivendo: “Quel mento… lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate”.

Prima della nascita di Axel Lupo, Romina e il compagno Stefano avevano cercato di mantenere segreta la gravidanza, poi dopo gli scatti rubati e le indiscrezioni, la figlia di Al Bano ha raccontato tutto a Verissimo: “L’ho scoperto mentre ero in Croazia, avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta”. A poche ore dalla nascita del bambino però, non sono mancate le polemiche social per il suo nome. Tra polemiche e battute è emersa un’uscita, a detta di Romina un po’ infelice, del noto comico Fiorello, che ha affermato: “È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco (figlio di Briatore ed Elisabetta Gregoraci)”. Romina ha subito replicato sui social: “L’ironia sul nome di mio figlio appena nato è bullismo. Da neomadre mi dispiace”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA