Stefano Regina, amico Fariba Tehrani/ “C’è differenza tra scherzare e schernire”

Ieri, a Domenica Live, Stefano Regina, caro amico di Fariba Tehrani, ha commentato lo scontro tra la mamma di Giulia Salemi e Valentina Persia nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2021. La comica non ha nascosto una certa insofferenza nei confronti di Fariba, tanto da arrivare a farle il “verso”, imitando il suo modo di parlare. “C’è differenza tra scherzare e schernire. Valentina ha fatto uno scivolone”, ha detto Stefano Regina. Sui social le battute e l’imitazione di Valentina Persia non sono passate inosservate e si è anche parlato di razzismo. “In una condizione estrema, anche una professionista come Valentina, può fare uno scivolone. Certi comportamenti andrebbero stigmatizzati. Anche la conduttrice avrebbe dovuto farlo, invece ha riso”, ha aggiunto Stefano Regina, criticando il comportamento di Ilary Blasi.

Stefano Regina: difende l’amica Fariba Therani

Stefano Regina ha poi aggiunto: “Io conosco Fariba molto bene, è logorroica, impulsiva, un conto è esprimere un’opinione, l’aggressione anche un po’ fisica… c’è stata una reazione troppo forte”. In studio c’era anche Paolo, fratello di Valentina Persia, che ha cercato di difendere la sorella: “Le reazioni possono essere esagerate perché si deve fare i conti con la fame”. Nelle scorse settimane Stefano Regina era già intervenuto su Canale 5 per sostenere l’amica Fariba Tehrani all’inizio della sua avventura all’Isola dei famosi 2021: “Lei è uno tsunami, un uragano, tenetevi pronti! Il suo trucco? Non lo so, forse è permanente, ha un centro estetico, è un’imprenditrice. Conosco anche Giulia Salemi, è felice della sua storia d’amore. Fariba non si fidanzerà, è un cane sciolto, è una leader, un’amazzone”. Più critico, invece, il Visconte Guglielmotti: “Ho conosciuto due minuti Fariba, è una donna molto accogliente ma se proprio devo trovargli un difetto, posso dire che vuole essere accondiscendente e piacere a tutti”.

