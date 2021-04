Stefano Regina/ “Fariba Tehrani? Uno tsunami all’Isola dei Famosi 2021. Tenetevi pronti…”

Dopo aver trascorso le prime settimane su Parasite Island insieme ad Ubaldo Lanzo, dalla scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Fariba Tehrani è diventata ufficialmente una concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi. Donna forte e determinata, Fariba è pronta a sfoggiare la sua personalità che il pubblico ha conosciuto durante la partecipazione a Pechino Express insieme alla figlia Giulia Salemi a cui ha lasciato spazio durante l’avventura bis nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Da questa sera, dunque, Fariba è pronta a sbaragliare la concorrenza delle altre naufraghe. Il suo arrivo in palapa, nella scorsa puntata del reality, non è stato accolto benissimo da Elisa Isoardi che non è riuscita a nascondere il poco entusiasmo. Fariba Tehrani che non ha mai nascosto di avere un carattere particolare, come ha spesso dichiarato anche la figlia Giulia, ha voglia di farsi conoscere senza filtri.

Fariba Tehrani/ Vecchia ruggine con Elisa Isoardi? Le due negano ma un indizio...

FARIBA TEHRANI SBARAGLIA LA CONCORRENZA ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021?

Fariba Tehrani non ha alcuna intenzione di restare a guardare ciò che, nelle prossime settimane, accadrà all’Isola dei Famosi 2021. La mamma di Giulia Salemi è pronta a tirare fuori le unghie per sbaragliare la concorrenza degli altri concorrenti. Parola di Stefano Regina, il migliore amico di Fariba che, nel salotto di Domenica Live, nel corso della puntata trasmessa il 4 aprile, ha detto: “Tsunami Fariba. Tenetevi pronti. È un cane sciolto, una leader, un’amazzone. Non si fidanzerà”. Stefano Regina ha anche commentato i rumors sul possibile eyeliner di Fariba di cui hanno discusso tutti, compresa Ilary Blasi che non ha potuto non notarlo: «Non so se sia trucco permanente, potrebbe anche, ha un centro estetico, è un’imprenditrice», ha puntualizzato. Insomma, Fariba è pronta a rubare la scena a tutti.

