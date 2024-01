Stefano Ricucci, chi è l’ex marito di Anna Falchi?/ Lei: “Errore più grande sposarlo, subìto gogna mediatica”

Anna Falchi, chi è l’ex marito Stefano Ricucci? “Sposarlo è stato l’errore più grande della mia vita”

Caterina Balivo tra i tanti ospiti di oggi de La volta buona, lunedì 29 gennaio 2024, avrà anche Anna Falchi, attrice e conduttrice da tre edizioni al timone de I Fatti Vostri prima in coppia con Salvo Sottile e poi con Tiberio Timperi. In trent’anni di carriera, però, la showgirl è finita spesso sulle cronache rosa per i suoi flirt ed i suoi fidanzati tra i quali anche l’ex marito Stefano Ricucci, chi è? Imprenditore che ha avuto serissimi guai giudiziari, promotore di manovre finanziarie spericolate con tanto di condanne, patteggiamenti e cancellazione della pena per indulto.

Alyssa Montesi, chi è la figlia di Anna Falchi?/ La showgirl: "Spero non segua le mie orme"

In una recente intervista a Il Messaggero Anna Falchi ha definito il matrimonio con Stefano Ricucci il più grande errore della sua vita: “Avevo sempre detto che non mi sarei sposata e invece… A 33 anni pensavo di cambiare vita, ma il mio karma è combattere e sudarmi tutto ogni giorno”. E su quel brutto periodo che l’ha travolta ha aggiunto: “Mi dipinsero come Lady Finanza in maniera assurda. Volevo soltanto stare vicino al mio uomo. Purtroppo dopo realizzai che voleva una compagna di rappresentanza.”

Anna Falchi: "Sanremo? Ci sono molto legata"/ "Ho cominciato a vederlo dopo aver contratto la malaria..."

Stefano Ricucci, chi è l’ex marito di Anna Falchi? “Per lui subito una gogna mediatica pesantissima”

I motivi principali della fine del matrimonio tra Anna Falchi e l’ex marito Stefano Ricucci sono stati i problemi finanziari e giudiziari dell’uomo. La conduttrice de I Fatti Vostri, sempre a Il Messaggero, ha confessato amara: “Per Ricucci ho subito una gogna mediatica violentissima. Non l’ho scelto io di passare dalle cronache dello spettacolo a quelle della finanza e della giudiziaria.”

Anna Falchi si è sposata con l’imprenditore Stefano Ricucci nel 2005, all’Argentario, con una cerimonia sontuosa di cui per giorni hanno parlato siti, tv e giornali. I due si sono separati un anno dopo dopo lo scandalo che ha travolto l’imprenditore romano e divorziato nel 2010. È stata fidanzata con Fiorello e Max Biaggi mentre dalla relazione con Denny Montesi, con cui ha avuto una figlia, Alyssa.

Anna Falchi single e felice: "Mi diverto come non facevo da anni"/ "Cosa potrebbe mettermi ko di un uomo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA