Stefano Ricucci, Denny Montesi, Biaggi e Fiorello: ex compagni Anna Falchi/ “Max…”

Anna Falchi è felicemente fidanzata da anni con Andrea Ruggeri, ma prima d’innamorarsi dell’uomo con cui vive una bellissima storia d’amore, l’attrice e conduttrice ha vissuto altre importanti storie d’amore. Uno degli uomini più importanti della vita di anna Falchi è stato sicuramente Denny Montesi che le ha regalato il bene più prezioso ovvero la figlia Alyssa, nata nel 2010 e che oggi è una piccola donna, bellissima come la mamma. La Falchi, in passato, è stata anche sposata con Stefano Ricucci. Il matrimonio fu celebrato nel 2005, ma l’amore non è riuscito a tenere insieme i due. In un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2020, la Falchi ammise di non essere riuscita a restargli accanto quando si sono presentati i problemi giudiziari. “Vigliaccamente non me la sono sentita di portare avanti questa storia, non ho fatto come le donne di ieri che si davano al sacrificio nel matrimonio, oggi forse è diverso, certo dipende da quanto è stato lungo il rapporto ma rinunciare a me stessa per un’altra persona non me la sono sentita”, aveva detto la Falchi.

Anna Falchi e i rapporti con Max Biaggi e Fiorello

I due ex fidanzati più famosi di Anna Falchi sono stati sicuramente Max Biaggi e Fiorello. Storie importanti per la conduttrice che, a Vieni da me, in un’intervista rilasciata nel 2020, raccontò la natura dei rapporti con entrambi. Se con Fiorello, dopo la fine della loro storia d’amore, non ci sono puù state tante possibilità di risentirsi con la vita che li ha portati a percorrere due strade diverse, con Max esiste ancora un rapporto d’amicizia basato sul rispetto e sull’affetto. “Con Max ci sentiamo ancora, almeno uno o due volte l’anno. Ci prendiamo in giro, abbiamo un rapporto scherzoso. Siamo stati insieme due anni”, aveva raccontato a Caterina Balivo.

