Stefano Romanazzi, marito Gabriella Farinon/ Un grande editore morto troppo presto a causa di un tumore

Stefano Romanazzi diventerà il marito di Gabriella Farinon solo nell’82, dopo che l’ex Signorina Buonasera divorzierà dal primo consorte, il regista Dore Modesti. Il loro matrimonio però durerà solo poco più di dieci anni, dato che l’editore e industriale morirà a causa di un tumore nel ’94. Lo stesso male che tra l’altro porterà via anche il padre della Farinon. Aveva 70 anni al momento del suo decesso Romanazzi, scrive La Repubblica, dopo una vita spesa come presidente dell’Edime, la società che gestisce Il Mattino e nominato Cavaliere del Lavoro nel ’69 per il settore dell’industria meccanica. Era anche proprietario della Icai, una società che si occupa di commercializzare i mezzi pesanti targati Fiat. I suoi interessi spaziavano anche nel settore dell’edilizia, forse grazie al cognato Franco Caltagirone, e sarà fra i primi a promuovere il sodalizio fra imprenditori della Puglia e della Jugoslavia, nel ’77, appena un anno prima che si concentri sul settore dell’editoria, diventando nel ’79 anche presidente della Banca Centro Sud. Immancabile anche il suo impegno nel sociale: è stato console del Senegal e si impegnò con tutte le forze perchè si mettessero le basi per la cooperazione internazionale ed economica. Motivo che spinse il governo francese a conferirgli nell’82 la Legion d’Onore.

STEFANO ROMANAZZI, MARITO DI GABRIELLA FARIRON

Stefano Romanazzi sarà il grande amore di Gabriella Farinon, ospite di Domenica In nella puntata di oggi, 13 ottobre 2019. L’ex Signorina Buonasera lo incontrerà quando il suo primo matrimonio sta ormai naufragando, nonostante la nascita della figlia Barbara e quella successiva di Francesco. L’editore invece non diventerà mai padre, mentre spunterà fra i nomi fatti da Pietro Di Pierri durante l’interrogatorio della squadra investigativa Antimafia di Roma nel ’93. Come si legge sul fascicolo pubblicato da Gero Grassi, Di Pierri viene chiamato per testimoniare sui legami fra Ignazio e Nino Salvo e il dottor Claudio Vitalone, parlando in particolare di un viaggio in aereo con Gioacchino Albanese, a bordo di quell’aereo che scomparirà in seguito ad Ustica, un otto posti che a quanto pare veniva usato anche dal clan dei Salvo per i loro traffici illeciti. Anche Romanazzi verrà interrogato come persona informata sui fatti, senza mai finire sul registro degli indagati. Non si sa invece molto di più sul suo matrimonio con la Farinon, a causa del carattere schivo e riservato dell’editore, che preferirà più che altro parlare del suo lavoro nelle tante occasioni avute con la stampa.

