Stefano Romanazzi, chi è il marito di Gabriella Farinon, ex signorina buonasera della Rai? Imprenditore ed editore, una vita ricca di successi

Gabriella Farinon, attrice, presentatrice e “signorina buonasera” della Rai, ha avuto due mariti: due amori che hanno impegnato la sua vita in maniera differente, e che l’hanno amata seppur in maniera differente. Il secondo marito di Gabriella Farinon si chiama Stefano Romanazzi: l’amore tra i due sarebbe cominciato proprio quando il matrimonio con il primo marito stava terminando. Romanazzi è stato per anni presidente dell’Edime, della quale era anche proprietario. Si tratta della società che gestisce il quotidiano Il Mattino.

Nel 1969, Stefano Romanazzi diventa anche Cavaliere del Lavoro nel settore dell’industria meccanica. Non sono molte le informazioni che abbiamo sul conto dell’editore, secondo marito di Gabriella Farinon, dal punto di vista privato: le poche informazioni che abbiamo sul suo carattere ci vengono infatti date dalla moglie.

Uomo integerrimo e impegnato in diversi settori, è stato anche console del Senegal. L’uomo ha lavorato anche affinché il Paese collaborasse e cooperasse con altri Stati al fine di svilupparsi dal punto di vista economico. Per questa ragione, Romanazzi è stato insignito della Legion d’Onore dalla Francia nel 1982.

Poche, come dicevamo, le informazioni sul conto della vita privata di Stefano Romanazzi, al di là ovviamente del grande amore che lo ha legato a Gabriella Farinon, tanto da sposarla. I due sono stati insieme per diversi anni ma nel 1994 la vita li ha separati. L’uomo, infatti, era affetto da una malattia.

Stefano Romanazzi, secondo marito di Gabriella Farinon: chi è?

L’amore tra Gabriella Farinon e Stefano Romanazzi è stato celebrato con una cerimonia all’Argentario. La ex “signorina buonasera” della Rai ha parlato più volte del suo secondo marito, descrivendolo come un grande amore, un uomo buono e impegnato su diversi fronti che l’ha amata profondamente, anche se per pochi anni, considerando la morte di questo nel 1994. Il loro matrimonio è dunque durato solamente poco più di dieci anni.