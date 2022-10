Stefano Rosso, chi è il marito di Francesca Chillemi/ 7 anni d’amore e una figlia Raina

Chi è Stefano Rosso e l’amore per la figlia Raina

Stefano Rosso è il marito di Francesca Chillemi, l’ex Miss Italia oggi attrice di successo. Un grande amore quello nato tra l’attrice e l’imprenditore. Classe 1979, Stefano Rosso è nato a Marostica, in provincia di Vicenza, ed è figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand di moda “Diesel”. Oggi Stefano lavora nell’azienda di moda di famiglia dove si occupa di grandi collaborazioni tra vari brand di successo. Non solo è una grande appassionato di calcio e proprio questa sua passione l’ha spinto ad acquisire le quote del del club calcistico L.R e nel 2016 è stato nominato membro del Consiglio Federale della Federcalcio.

L’amore tra i due è nato più di 7 anni fa e nel 2016 li ha fatti diventare genitori della piccola Raina. Il primo incontro tra i due è stato nel 2010, anche se tra i due non è stato un colpo di fulmine. Francesca e Stefano, infatti, si sono innamorati col tempo e da diversi anni sono inseparabili.

Francesca Chillemi e il compagno Stefano Rosso

Francesca Chillemi è innamoratissima del compagno Stefano Rosso da cui ha avuto una figlia di nome Raina. Una storia d’amore limpida quella vissuta tra i due con l’ex Miss Italia che durante un’intervista ha raccontato: “abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra, forse più io di lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo. Ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle”.

Un amore davvero immenso che ha spinto la stessa Chillemi a dire che vorrebbe sua figlia Raina simile al papà: “fsicamente è una mini-me ma le auguro che le somiglianze finiscano lì: spero prenda il carattere del padre, uno che sta stare al mondo meglio di me. Io ho faticato tanto, per raggiungere l’equilibrio. Sono un’istintiva, e alle persone istintive a volte va bene, a volte piangono”.

