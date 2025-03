Stefano Rosso, chi è l’ex compagno di Francesca Chillemi: la carriera

Francesca Chillemi, che oggi pomeriggio sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1, è tornata sulla scena televisiva in queste settimane nei panni di Suor Azzurra in Che Dio ci aiuti 8. Carriera professionale a parte, l’attrice ha condotto sempre una vita molto riservata a dispetto della sua indiscussa notorietà, e anche riguardo la sua sfera sentimentale e personale ha sempre preferito mantenere il giusto riserbo e un velo di privacy.

Stefano Rosso, chi è l'ex compagno di Francesca Chillemi?/ L'impegno nel Made in Italy con papà Renzo

Per quanto riguarda la sua vita e i suoi amori, l’attrice è stata per quasi dieci anni sentimentalmente legata all’ex compagno Stefano Rosso, classe 1979, un nome piuttosto conosciuto nel settore dell’imprenditoria italiana. Trattasi infatti del figlio di Renzo Rosso, fondatore e patron del marchio Diesel, dal quale ha ereditato l’interesse per l’imprenditoria. È infatti anch’egli uno stilista, avendo collaborato per diversi brand prima di diventare membro del consiglio di OTB Group fondato dal padre, e dal 2018 ha preso in carico la presidenza della squadra di calcio L.R. Vicenza.

Francesca Chillemi, chi è? "Ho vissuto un amore tossico"/ "A Miss Italia mi volevano ingannare..."

Francesca Chillemi e Stefano Rosso, la rottura e il nuovo fidanzato dell’attrice

Francesca Chillemi e l’ex compagno Stefano Rosso hanno condiviso una lunga ed importante storia d’amore, che li ha portati anche a diventare genitori di una figlia, Rania, nata nel 2016. Ma perché la coppia si è lasciata? Ebbene, non sono chiare le motivazioni né tantomeno i diretti interessati si sono espressi in forma ufficiale a tal riguardo. Le prime indiscrezioni legate ad una presunta crisi sono emerse la scorsa estate, in parallelo ai gossip che riguardarono l’attrice e una sua nuova presunta frequentazione.

Can Yaman lascia la fiction Viola come il mare?/ "Possibili tensioni con Francesca Chillemi"

La Chillemi, infatti, dalla scorsa estate pare aver chiuso il lungo capitolo di vita con Stefano Rosso e averne aperto un altro al fianco del nuovo fidanzato Eugenio Grimaldi, imprenditore figlio dell’armatore Emanuele Grimaldi nonché erede della Grimaldi Group, compagnia di navigazione.