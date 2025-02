Conosciuto per essere stato l’ex di Francesca Chillemi, Stefano Rosso è un famosissimo imprenditore che grazie all’esempio di suo padre è riuscito a costruire un’imponente carriera. L’attrice ha sempre voluto mantenere alta la privacy rispetto alla sua vita sentimentale, ma non si è potuta sottrarre al gossip dopo la rottura con il padre di sua figlia Ranya, venuta al mondo nel 2016. Nessuno si aspettava che i due si lasciassero, ma la conferma era arrivata lo scorso anno dal settimanale “Gente“, che la ritraeva a fianco di un altro grande rampollo, Eugenio Grimaldi.

Appassionato di calcio e presidente del Vicenza ormai dal 2018, Stefano Rosso lavora per il famosissimo marchio Diesel e non solo. Nel corso degli anni ha collaborato con Ducati, con Adidas e tanti altri importanti brand esaltando le sue doti professionali e l’eredità culturale lasciata da suo padre. Figlio del grande Renzo Rosso (che ha creato il marchio Diesel), ha lasciato l’Italia da giovane per andare a formarsi in America e poi lavorare per l’azienda di famiglia. Nel suo curriculum spuntano anche esperienze con società calcistiche tra cui la Bassano Virtus cercando di portarla in Serie B come presidente.

Stefano Rosso conquista un nuovo incarico: sua anche Maison Margiela

Qualche tempo dopo il padre Renzo acquista la società e le cambia nome chiamandola la “Vicenza Virtus”. Co-fondatore e CEO della D-CAVE cofondatore e CEO di D-CAVE Stefano Rosso è diventato Presidente di un altro noto brand, la famosissima Maison Margiela, sempre sotto allo stesso OTB group gestito dal padre. Ecco le parole dopo il passaggio di testimone: “Stefano avrà una grande responsabilità e questa nomina segna una tappa importante del suo percorso di carriera“. Per quanto riguarda la storia d’amore con Francesca Chillemi, ancora non si conoscono i motivi della rottura e i due hanno sempre cercato di rimanere in silenzio e tenere privati i motivi che li hanno allontanati.